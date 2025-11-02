Angulo: "Al primer equipo tenemos que ayudarlo en todo, y más ahora..."

El entrenador del VCF Mestalla, Miguel Ángel Angulo, asegura que su equipo tiene "muchas ganas de salir" de la situación en la que se encuentra: colista del grupo 3 de Segunda Federación. Este domingo, el filial empató a dos goles en el estadio del Torrent CF, pese a haberse adelantado por 0-2. Según el entrenador, los arbitrajes han vuelto a mermar al Mestalla, que se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Pol Trigueros en la segunda mitad.

Angulo dice confiar en los que futbolistas del filial, a los que ve "plenamente comprometidos" y con "muchísima ilusión de revertir" la crisis de resultados. Desde el inicio de temporada, el conjunto valencianista ha sumado apenas siete puntos, merced a una sola victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.

Por otro lado, el técnico indica que "la prioridad es ayudar al primer equipo", razón por la que prefiere no lamentarse de bajas como las de Lucas Núñez, David Otorbi o Alejandro Panach al ir convocados con los mayores en partidos como los del Villarreal CF y el Real Madrid.

Esta es la amplia rueda de prensa que ofreció Miguel Ángel Angulo, una vez consumado el empate a dos goles con el Torrent:

Análisis del partido

El resumen del partido es que ha estado en las áreas, sobre todo en la del Torrent CF, en donde hemos perdonado en exceso. Hemos hecho un partido bastante completo, hasta que nos quedamos con un hombre menos, que nos ha hecho dar un par de pasitos hacia atrás. Las ocasiones han sido muy claras, pero les hemos perdonado la vida. No hemos estado acertados en ataque, hemos cometido dos errores en defensa que otra vez nos ha vuelto a penalizar.

Demasiadas ocasiones perdonadas

Nosotros tenemos que dar un pasito más hacia adelante. Hoy el equipo me ha gustado mucho, ha competido muy bien, pero nos ha faltado gol. Las ocasiones generadas, con cuatro palos y ocasiones claras dentro del área, eran para haber sentenciado mucho antes y no llegar al último minuto como hemos llegado.

Un punto, pobre botín

El hecho de sumar siempre es positivo. Hay muchas acciones cerca del área, donde el equipo necesita un sobreesfuerzo de concentración, ser contundentes y estar muy ordenados. Y aun así hemos generado entre diez y 14 ocasiones de gol bastante claras. Te vas con el pero de que podrían haber sido los tres, pero evidentemente sumar siempre es bueno. Y ahora tenemos el reto de la Premier y luego otra vez en casa contra el Andrax.

Los 90 minutos de Jaume Durà

Jaume llevaba bastante tiempo sin completar 90 minutos. Sabíamos del riesgo que podríamos tener si jugaba los 90', es normal, cuando vienes de una lesión larga, que cueste acabarlos acabar estos partidos. Entendemos que lo de hoy ha sido una subida de la musculatura, isquios y gemelos. Pero hemos visto a un Jaume Durà como el que queremos: muy incisivo, vertical y con mucho peligro. Es cuestión de tiempo que, con partidos, encuentre su mejor momento de forma.

Gol en el descuento y la expulsión

En el primer caso, el gol antes del descanso, es un error dentro de la línea defensiva, donde no mantenemos bien la altura. Luego la expulsión, muy rigurosa. Creo que el baremo de los árbitros con el VCF Mestalla es que es muy sencillo pitarnos, sinceramente. Nosotros siempre acabamos con arbitrajes que dejan mucho que desear... Y la expulsión nos condicionó bastante, porque estábamos bien, generando ocasiones, y eso nos ha mermado indudablemente.

Estado anímico

Hay que mirar un poco el trabajo, y lo que se está haciendo. Yo me baso en cómo veo a los chavales, lo que me transmiten, y en eso me quedo tranquilo, porque creo que el equipo tiene muchas ganas de salir de esa situación. Yo lo que veo son grandísimos futbolistas. Volvemos a repetir que tienen una edad muy temprana. Ahí estamos en esa eterna lucha entre el rendimiento inmediato y el rendimiento a largo plazo. Evidentemente, esta competición escucha solo resultados. Yo confío mucho, lo sigo diciendo jornada tras jornada. Lo que veo me gusta. Hay unos chavales plenamente comprometidos. Los veo con muchísima ilusión de revertir la situación y estoy convencido de que lo haremos. El partido de hoy tiene que ser un principio y una vía para creer que no siempre vamos a fallarlas todas... Y hay que ser optimistas, porque es para serlo, los jugadores eso lo merecen.

Premier League International Cup

Ahora nos vamos a Inglaterra. El Crystal Palace hasta el momento no ha competido, tiene un gran equipo. Sabiendo que tenemos que sumar nueve puntos para tener opciones de clasificarnos, vamos con la obligación de sumar los tres.

La relación con primer equipo

Partiendo de la base de que al primer equipo le tenemos que ayudar en todo lo que necesite, y ahora más aún, con la situación en la que nos encontramos; evidentemente, entre Carlos y yo hay una completa comunicación. Intentamos agilizar todos los procesos de subidas y bajadas de jugadores. Lo mismo hago con Óscar, el entrenador del juvenil A, para que todo sea dinámico. Y, evidentemente, la prioridad es ayudar al primer equipo. Y es buena, no nos podemos quejar, él también se siente comprometido por la situación del filial y en muchas ocasiones trata de ayudarnos, pero evidentemente queremos que el primer equipo tenga mejor clasificación y queremos ayudarles en lo que sea, en el debut de jugadores, en la convocatoria, en lo que haga falta. Ron Gourlay y Luis Martínez son los interlocutores sobre lo que pasa en la Academia VCF. Ron está al tanto de todo, y Luis Martínez es el intermediario y comunicador para todo lo que nos pueda suceder, para lo que necesitemos.