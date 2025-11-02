El despido del entrenador del Mirandés afecta al Valencia CF

El Mirandés firmó la temporada pasada su mejor campaña en los últimos años, en la que estuvo cerca de llegar a Primera División por primera vez en su historia. De la mano de Alessio Lisci, el cuadro 'jabato' llegó a la final de los playoffs de ascenso, donde cayó frente al Real Oviedo en la prórroga. La temporada ilusionante que vivió Anduva terminó con un desgarrador final y, además, los artífices de aquella ilusión se marcharon cuando el curso llegó a su fin.

Lisci firmó por CA Osasuna para entrenar de nuevo en la categoría del fútbol español y los cedidos volvieron a sus clubes de origen. Ahora, la realidad es muy distinta. Fran Justo fue nombrado como nuevo técnico del Mirandés y la plantilla recibió un 'lavado de cara'. No obstante, el inicio no ha sido bueno y, tras sumar solo nueve puntos en doce partidos, Justo ya ha sido destituido de su cargo. Actualmente, los burgaleses ocupan la penúltima posición en la tabla clasificatoria y se ha 'apostado' por un cambio.

Iker Córdoba, en un partido con el Valencia CF / SD

Este 'giro' en el banquillo podría afectar indirectamente al Valencia CF. La entidad valencianista unió lazos con Miranda del Ebro durante el pasado verano a través de la cesión de tres futbolistas: Pablo López, Íker Córdoba y Alberto Marí. El primero volvió a la Ciudad del Turia en las últimas semanas debido a una grave lesión de rodilla que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante todo el curso, sin embargo, los dos últimos siguen en Anduva, y el cambio de entrenador podría repercutir en su lugar en la rotación.

Alberto Marí, cada vez más protagonista

Por su parte, Alberto Marí, se marchó cedido al equipo 'rojillo' el último día de mercado, con un periodo menor de adaptación, especialmente importante tras la lesión que sufrió en el primer encuentro de pretemporada con el Valencia. Esto ha afectado a sus minutos disputados, pues solo ha participado en cinco ocasiones con su nuevo equipo, aunque acumula tres titularidades consecutivas en liga.

Íker Córdoba, un fijo en la zaga

Mientras tanto, Íker Córdoba era un fijo para el entrenador, siendo titular en diez de los once encuentros en los que ha estado disponible. El defensa central no comenzó con buen pie, pues fue expulsado en el minuto 1 de su debut en Segunda División. Sin embargo, se rehizo de lo sucedido y se asentó en el once castellanoleonés. Ahora, con la llegada de un nuevo 'míster', sus roles en la plantilla podrían cambiar, dependiendo de su gusto y su forma de juego.