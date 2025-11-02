Ferran Torres se acuerda de las víctimas de la Dana en su celebración

El pasado 29 de octubre se cumplió un año de la devastadora Dana que azotó numerosos municipios de la provincia de València. Ha sido una semana de recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida ese día, a las 229 víctimas de la catástrofe natural más grande de la historia de España. Durante la tarde del domingo, al sentido homenaje llevado a cabo en el Ciutat de València en la previa del Levante-Celta, se se ha unido Ferran Torres.

Homenaje Ciutat DANA / E. Ripoll

El gesto de Ferran

El jugador del FC Barcelona ha anotado el 2-0 en el duelo ante el Elche CF de Éder Sarabia. Tras el robo de balón de los locales, provocado por un resbalón de Adrià Pedrosa, Fermín se ha internado en el área rival conduciendo el esférico y, en ventaja, el de Huelva le ha puesto un 'pase de la muerte' a Ferran, que ha enviado el cuero al fondo de las mallas. Durante la celebración, el de Foios ha aprovechado para 'acordarse' de todas las víctimas de aquel 29 de octubre de 2024, con un lema en su camiseta interior que recitaba una emotiva frase: "València sempre en la memòria".

El otro recuerdo de Ferran a los afectados

No obstante, no ha sido el único detalle que ha tenido el delantero con las personas afectadas por la riada, pues durante el pasado julio invitó a su campus a un número de niños y niñas de los pueblos afectados. Según la organización del campus, el objetivo era que "disfruten de un día de deporte, convivencia y alegría junto al resto de participantes".