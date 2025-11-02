Tárrega: "Confiamos mucho en el grupo que hay y en el cuerpo técnico"
El central, uno de los capitanes, es consciente de la necesidad de ganar al Betis la próxima jornada
EFE
El central del Valencia César Tárrega aseguró que dentro del equipo confían mucho en el grupo que hay y en el cuerpo técnico después de la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que eleva a seis los partidos consecutivos sin conocer la victoria.
"A pesar de la derrota y de la racha que llevamos, que no es buena y nos duele mucho, confiamos mucho en el grupo que hay y en el cuerpo técnico. A base de trabajo vamos a sacar esto, estoy muy seguro", dijo uno de los capitanes del equipo en declaraciones al club.
Tárrega reconoció que el resultado (4-0) les "fastidia mucho": "Es un momento complicado. No queda otra que seguir trabajando y sacar esto".
"Hemos salido bien al partido, pero el golpe del penalti nos ha condicionado mucho. Contra equipos así no puedes competer ningún error y los detalles esos nos han penalizado. A nivel mental, nos están afectando mucho esos golpes y nos cuesta volver a engancharnos al partido. Tenemos mucho margen de mejora en ese aspecto", agregó.
A por el Betis, sí o sí
Por último, el central de Aldaia aseguró que el próximo domingo contra el Real Betis tienen "el deber" de salir a por los tres puntos. "Vamos a trabajar y poner todo nuestro empeño. Vamos a ir a por ellos", finalizó.
