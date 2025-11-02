Tárrega: "A nivel mental, los golpes nos están afectando mucho"

El central del Valencia César Tárrega aseguró que dentro del equipo confían mucho en el grupo que hay y en el cuerpo técnico después de la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que eleva a seis los partidos consecutivos sin conocer la victoria. Aun así, el defensa valenciano admite que al equipo le está costando reengancharse a los partidos, porque los "golpes" están haciendo mucho daño "a nivel mental".

"A pesar de la derrota y de la racha que llevamos, que no es buena y nos duele mucho, confiamos mucho en el grupo que hay y en el cuerpo técnico. A base de trabajo vamos a sacar esto, estoy muy seguro", dijo uno de los capitanes del equipo en declaraciones a VCF Radio.

Tárrega reconoció que el resultado (4-0) les "fastidia mucho": "Es un momento complicado. No queda otra que seguir trabajando y sacar esto".

César Tárrega, depcecionado con la derrota en el derbi ante el Villarreal / LaLiga

"Hemos salido bien al partido, pero el golpe del penalti nos ha condicionado mucho. Contra equipos así no puedes cometer ningún error, y los detalles esos nos han penalizado. A nivel mental, nos están afectando mucho esos golpes y nos cuesta volver a engancharnos al partido. Tenemos mucho margen de mejora en ese aspecto", agregó.

A por el Betis, sí o sí

Por último, el central valenciano aseguró que el próximo domingo contra el Real Betis tienen "el deber" de salir a por los tres puntos. "Vamos a trabajar y poner todo nuestro empeño. Vamos a ir a por ellos", finalizó el internacional sub-21.