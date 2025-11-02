Torrent y VCF Mestalla empatan y alargan su crisis

Parecía que era el día para el Valencia Mestalla después de su gran primera parte, logrando dos goles de ventaja, pero al expulsión de Pol Trigueros pasada la hora de juego dio mucha vida a un Torrent que consiguió empatar en la segunda mitad. Las tablas no sacan de pobre a ninguno de los dos equipos, que siguen último y penúltimo de la clasificación con siete puntos, estancados mientras corren las jornadas.

El choque empezó con los valencianistas siendo superiores y generando peligro a través de su mejor futbolista, un Marc Jurado que gozó de la primera ocasión del partido después de una buena acción entre Mario Domínguez y Jaume Durà. El propio Jurado avisó una segunda vez con un gran disparo que pegó en el larguero.

Empezaba muy activo el choque, que tuvo varias ocasiones para ambos equipos antes de que Jurado lo consiguiera a la tercera. El extremo, que venía de debutar con el primer equipo en Copa del Rey, atacó el espacio para encontrar el buen envío de Pol a la espalda y batir a Aitor Arias en el mano a mano.

Estreno de Jaume Durà

El gol dio alas al equipo, que solamente un minuto más tarde gracias al gol de la joya de la corona de Paterna Jaume Durà, de 17 años, se estrenó cazando un rechace y dejando claro que es un futbolista con una proyección enorme de cara al futuro. Se le ponía de cara el partido a los de Angulo.

EL Torrent buscó reaccionar y avisó con una acción muy clara con un disparo de Adri Pérez que le puso toda la intención del mundo y que se marchó por escasos centimetros. Era el primer aviso de que no se iban a quedar de brazos cruzados, remando par recortar distancias... Y lo consiguieron al filo del descanso con un golazo de Caballero. Pudo restablecer la renta Durà, pero su disparo dio en el travesaño... Otra vez.

Con la reanudación el Mestalla demostró que no quería que es avictoria se le escapase y salió a por el tercero. Estuvo muy cerca de lograrlo: Marc Jurado, Víctor Jr. y Mario Domínguez tuvieron una ocasión cada uno, pero entre el portero y pequeñas imprecisiones, no lograron perforar la portería de San Gregorio.

Una expulsión y tres largueros

Entonces llegó la jugada clave del partido: Pol Trigueros vio la segunda amarilla y el Mestalla se quedó con diez sobre el campo, algo que el Torrent aprovechó para poner una marcha más e ir a por el empate. El filial no dejó de tener sus opciones, de hecho Víctor la mandó al larguero por tercera vez en el encuentro, pero Vícent Abril empezó a ganar protagonismo en el envite.

A falta de 15 minutos, Kouassi culminó una grandísima jugada colectiva y vertical del cuadro torrentí para empatar el choque. A partir de ahí fue el local el que buscó el triunfo y el Mestalla el que se defendió como gato panza arriba el punto. En los compases finales Diego Martínez vio la roja por agresión al jugador dle Mestalla, igualando numéricamente un partido que se cerró con el empate.