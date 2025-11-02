Primera portería a cero de Mamardashvili

La titularidad de Giorgi Mamardashvili ha llegado más pronto de lo esperado, la lesión de Alisson ha situado al georgiano como primera opción de Arne Slot. Ya son siete los partidos disputados, aunque no fue hasta ayer cuando el georgiano ha logrado su primera portería a cero. La aparición del exvalencianista en los once ha coincidido con el bajón de rendimiento de los reds, aunque contra el Aston Villa han logrado cortar la mala racha.

Actuación de Mamardashvili

El georgiano no tuvo un partido excesivamente ocupado, aunque tuvo tres grandes paradas para evitar el gol del Aston Villa. En la primera parte lanzó un tiro desviado de Matty Cash sobre la madera y, a continuación, se llevó un tiro de Rogers con la palma de la mano. Los últimos 45 minutos fueron más tranquilos para Mamardashvili ante el dominio del Liverpool.

El guardameta ha recibido críticas desde Inglaterra por su rendimiento. La portería a cero de ayer es una dosis de confianza perfecta para Mamardasvili ante los partidos venideros, Real Madrid y Manchester City. “Hay algo que no va bien en el Liverpool. Creo que la del portero es una gran pérdida. Hemos visto lo importantes que se están volviendo los porteros, sin duda, y Alisson es una gran pérdida. No digo que este portero (Giorgi Mamardashvili) esté jugando mal, pero parece que todos los tiros entran. No es una buena característica. Es como si hubieran perdido la determinación de evitar que les marquen goles", declaró Paul Scholes tras la derrota del Liverpool ante el Crystal Palace.

Mamardashvili, portero del Liverpool FC / Liverpool FC

Partido crucial ante el Real Madrid

Alisson Becker todavía no se ha recuperado de su lesión, por lo que no podrá estar presente ante el Real Madrid. Mamardashvili ocupará la portería de Anfield ante un equipo que ya conoce. El georgiano se ha enfrentado en 7 ocasiones ante el conjunto blanco, logrando dos victorias y un empate. Aunque ha recibido 13 goles, también sabe lo que es amargar el partido a algunos jugadores del Madrid. La temporada pasada le paró un penalti a Vinicius para darle la victoria al Valencia CF en el Bernabéu.