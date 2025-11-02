El Valencia de Corberán, engullido por un grave problema de actitud

Los jugadores del Valencia CF se han convertido sobre el terreno de juego en el fiel reflejo de la imagen de sus dirigentes. Ausencia, desinterés e incapacidad, tres sustantivos que describen dos caras de la misma moneda, la de un club autoeliminado del circuito de los grandes.

Como en la mayoría de desplazamientos, los blanquinegros -anoche portando, indignamente, la Senyera- comenzaron a perder en el Santiago Bernabéu en el palco. Mientras, el Real Madrid de Xabi Alonso actuó bajo la mirada de su máximo mandatario, Florentino Pérez, el Valencia de Carlos Corberán lo hizo bajo la de Voro González. El exjugador, cuyo cargo prácticamente nadie recuerda ya por irrelevante, fue quien se sentó representando a la entidad de Mestalla al lado del jefe supremo de los blancos.

El orden y la exigencia empieza desde arriba. Con presencia, interés y, al menos, ambición. Una norma básica que en el València no existe con el máximo accionista y el presidente, padre e hijo, Peter y Kiat, los Lim, durmiendo en Singapur. Hace alrededor de un mes que el número uno de Meriton en la ciudad, Ron Gourlay, desveló a la afición valencianista que nadie le ha marcado a la plantilla un objetivo de temporada definido. El CEO de Fútbol se dio cuatro ventanas de mercado para hacer un equipo al que poder exigirle el regreso a Europa para el verano de 2027, fecha en la que está prevista la inauguración del Nou Mestalla.

Ron Gourlay, Javier Solís, Kiat Lim y Carlos Corberán / VCF Media

Gourlay pidió tiempo, aunque esa misma indolencia inyectada al grupo de jugadores del presente puede acabar que se evaporen tanto el plan -si es que no es una nueva huida hacia delante- como el propio tiempo. Humillaciones como la padecida en el Bernabéu provocan que el riesgo de descenso se vuelva cada vez más real. Los de Corberán son antepenúltimos, y el lunes podrían caer a la penúltima plaza si el Real Oviedo vence a Osasuna en el Tartiere. Este domingo, mientras tanto, la atención estará puesta en que Levante y Mallorca no sigan el ejemplo de la Real Sociedad, que se llevó el derbi con el Athletic y se distancia con 12 puntos.

En caída libre

Después de once jornadas de Liga, los valencianistas continuarán en puestos de descenso con solo nueve puntos en el casillero. El balance a estas alturas de competición es el peor tras el de la temporada pasada en lo que va de siglo. Entonces, con Rubén Baraja, el equipo cerraba la tabla con siete unidades. Únicamente, en estos dos últimos años y en el arranque del curso 1997/98 los de Mestalla han sumado, en once partidos, menos de diez puntos durante las tres décadas de Liga mediante el sistema de tres puntos por victoria.

En noches como las sufridas en Madrid y Barcelona, donde el Valencia regresó a casa con seis goles a cuestas, parece que nadie que representa al club respete el escudo del murciélago, lo que influye en que los de fuera tampoco lo hagan. En la capital sobraron muestras de ello. Después de diez minutos de buena actitud, el bloque se desmoronó en el primer golpe. Un penalti por radar -más que por VAR- a favor de Kylian Mbappé y los suyos. Una de esas penas máximas que en el área contraria ningún árbitro ni nadie en una sala de videoarbitraje hubiese cobrado. Llueve sobre mojado para un club sin fuerza en los organismos nacionales del fútbol, al que hace una semana le pasó algo parecido en casa frente al Villarreal CF.

El equipo, entregado

A partir del primero de Mbappé, capaz de hacer él solo más goles que todo el Valencia, los futbolistas vestidos con la Senyera se entregaron. Rendición absoluta y hasta tal punto que cayeron otros dos antes del descanso... y no fueron más por el excelente papel de Julen Agirrezabala. Solo el portero trató de mantener el honor de un grupo al que la afición madridista le cantó deseosa "a Segunda, oé, a Segunda, eoé". Lamentable para una entidad que, décadas atrás, le competía los títulos de Liga a los 'Galácticos' de Florentino.

Sin la calidad de los blancos -Bellingham, Mastantuono, Güler, Vínicius y el susodicho Mbappé-, lo alarmante estuvo en ver que el Madrid también se impuso en la batalla de cada duelo hasta que resolvió el triunfo con una cita de Champions a tres días vista en Anfield contra el Liverpool. Los madridistas corrieron, presionaron, protestaron y cometieron faltas, todo, en mayor cantidad que los valencianistas. Evidentemente, sin exigencia ni una correa de trasmisión de arriba abajo, un grave problema de actitud se está comiendo al Valencia de Corberán.

En la segunda mitad, el Madrid se apiadó de su inerte visitante hasta que Carreras conectó un violento zurdazo para firmar el cuarto a menos de diez minutos para el final. Los jugadores, con la Senyera en su piel, acercaron la vista hasta la grada visitante y pidieron perdón a una afición que había agotado las entradas disponibles. Después de once jornadas, sin embargo, los gestos de arrepentimiento se han desgastado de tanto usarse sin hechos posteriores.

La afición, cansada de humo

Al valencianismo solo le valen hechos, unos hechos cada vez más difíciles de reproducirse en un Valencia CF en el que los futbolistas han aprendido, a lo largo de los años, que el error no solo no se paga, sino que tiene recompensa. Los continuos en la dirección y planificación durante seis temporadas han apartado al equipo de las competiciones UEFA y los suculentos ingresos que estas generan, mientras el director general y el director deportivo vieron sus cargos y emolumentos ascendidos. Lim ha hecho del club una oda al no profesionalismo. Desde los despachos al campo de juego.