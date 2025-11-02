El Valencia puede batir pronto otro récord negativo

El Valencia sigue inmerso en una importante crisis deportiva y el farolillo rojo de la clasificación de LaLiga está cada vez más cerca. La goleada recibida en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (4-0) volvió a suponer una mala imagen general del equipo, que no supo ni defender ni atacar. Y si no hubiera sido por el buen hacer de Julen Agirrezabala, la paliza hubiera podido ser histórica.

Son muchas las lecturas que se pueden hacer del encuentro, casi todas malas, pero resulta llamativo que la única ocasión decente del Valencia ante el Real Madrid fue prácticamente sobre la bocina, cuando Javi Guerra estrelló un disparo en la escuadra de Courtois. Con ello, los de Corberán se quedaron sin marcar por tercera jornada consecutiva, una circunstancia que no se producía desde hacía más de un año.

El Valencia CF no fue capaz de perforar la meta de Courtois como tampoco lo había hecho en los dos compromisos anteriores frente al Deportivo Alavés (0-0) y el Villarreal (0-2). De esta forma, el último tanto anotado por Valencia fue el conseguido por Diego López, minuto 57, en Montilivi en un partido que finalizó con derrota por 2-1 contra el Girona.

Diego López con la camiseta de la Senyera / Valencia CF

A 13 minutos del récord negativo de Baraja

Con este panorama, el equipo valencianista acumula 303 minutos sin marcar en Liga, una circunstancia que no se producía desde septiembre de 2024 cuando firmó la peor sequía del último año. Una racha que empezó con Rubén Baraja en el banquillo y un empate sin goles ante Osasuna (0-0) que después se prolongó con una derrota contra la Real Sociedad (3-0) y unas tablas frente al Leganés (0-0). En ese tiempo, el Valencia acumuló 316 minutos sin marcar. Veremos si ante el Betis superan dicha pésima marca.