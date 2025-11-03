Arranca el reto mundial de la joya marroquí del Valencia

El Valencia CF tendrá un representante muy especial en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 que arranca este lunes. Es el caso del delantero del VCF Juvenil B Ismail El Aoud el que viva la experiencia mundialista con una selección de Marruecos que apunta alto tras ganar hace unos meses la Copa Africana de Naciones Sub-17 y más recientemente la Copa Mundial Sub-20.

El atacante valencianista afronta la cita mundialista con la presión de los éxitos recientes de su selección y con el objetivo de volver a ser uno de los líderes ofensivos del conjunto marroquí en una gran cita.

Desde su llegada a la Academia VCF el pasado curso, el internacional marroquí no ha dejado de crecer. En su primera campaña como valencianista no solo cosechó éxitos con su selección, ya que se proclamó campeón de la Lliga Autonòmica con el VCF Cadete A, siendo además el máximo goleador del equipo y el segundo máximo anotador de la competición pese a perderse un buen número de partidos por las convocatorias internacionales

Antes de partir hacia la concentración, Ismail El Aoud ha pasado por los micrófonos de VCF MEDIA para contar como afronta esta experiencia justo después de debutar con el VCF Juvenil A en División de Honor.

Sobre las aspiraciones en esta gran cita, el internacional marroquí comentaba: “Afrontamos el Mundial con mucha ilusión. Vamos a por todas. Queremos hacerlo lo mejor posible e intentar igualar lo que hicimos en la Copa de África o lo que hizo la Sub-20 en su Mundial”.

El rendimiento de la selección de las categorías inferiores de Marruecos en los últimos campeonatos está siendo muy destacado y otros jugadores de la Academia VCF han logrado medallas con sus selecciones recientemente. Por todo ello, Ismail está viendo como sus compañeros bromean con él para meterle presión y que logré al menos estar en el podio. “Los compañeros me están diciendo que no puedo volver con las manos vacías y quiero hacerlo lo mejor posible”, explica.

En la pasada Copa de África, el ariete valencianista entró poco a poco en el equipo para terminar siendo determinante en las eliminatorias, pero de cara al Mundial quiere ser importante desde el inicio. Por ello, afirma: “Voy a tratar de hacer los máximos goles posibles y dar las máximas asistencias posibles para ayudar al equipo. Ojalá, volver siendo campeones del mundo”.

Ismail El Aoud / VCF

Hoy, debut oficial

En esta Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 la selección de Marruecos de Ismail el Aoud está dentro del Grupo B junto a Japón (3/11 a las 14:30h), Portugal (6/11 a las 13:30h) y Nueva Caledonia (9/11 a las 14:30h) en un Mundial con 48 selecciones en el que los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros clasifican para las eliminatorias.