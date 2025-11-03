Grecia da por hecho un acuerdo verbal entre Corona y el Panathinaikos

El CEO de Fútbol del Valencia CF Ron Gourlay prepara cambios en la esctructura deportiva desde el cierre del mercado de fichajes y uno de los nombres que puede salir es Miguel Ángel Corona. La figura del diretor deportivo está muy debilitada desde la llegada del ejecutivo escocés y podría ser una de las cabezas que rueden en las próximas fechas.

En este sentido, uno de los equipos que están pendientes del futuro deportivo de Corona es el Panathinaikos. El club griego valora el fichaje del director deportivo, que podría dejar la entidad de Mestalla y emprender una nueva aventura en el extranjero.

Según ha publicado la 'Gazzetta' griega, ya existe un acuerdo verbal del Panathinaikos y solo falta su desvinculación del Valencia. El equipo heleno atraviesa por una crisis de resultados y ha apostado recientemente por Rafa Benítez en el banquillo.

Gourlay trabaja en una reestructuración deportiva desde el cierre del mercado de fichajes. Preguntado en rueda de prensa por el pasado 6 de octubre aseguró: “Al cabo de uno, dos meses, empezamos a trabajar en la activación del programa de contratación, es un proceso que continúa y que atañe a la Academia VCF, sobre todo, al departamento de rendimiento y tenemos planes para seguir desarrollando talento joven. Aún le quedan un par de meses a este proceso y, en base a ello, decidiremos”.

Su plan estratégico

Preguntado por el plan estratégico, el CEO de Fútbol aseguró: “Mañana cumplo tres meses aquí, el 80% de ese tiempo ha sido en el mercado de fichajes, hemos estado muy ocupados en ello. Nuestro plan no solo nos fijamos en los resultados, sino también en la infraestructura del Club y la futura, pensando a cien años visto y a cinco, diez años vista. Este plan incluye contratación, la Academia VCF y el Nou Mestalla. El nuevo estadio fue uno de los motivos por los que vine aquí porque soy consciente de lo que supone esta fuente de generación de ingresos. Si nos fijamos en otros clubes vemos la enorme importancia que tienen sus canteras y es la única clave para la sostenibilidad de un equipo de fútbol: desarrollar el talento local, algo que el VCF ha hecho muy bien. Mi cometido es pensar en el corto y en el largo plazo. Tenemos que tener una perspectiva clara de lo que es el jugador hoy en día. No solo hablamos de aspectos físicos o tácticos, también aspectos médicos, bienestar mental… todo esto es importante a la hora de la contratación. El uso de la inteligencia de los datos también. Como dice Corberán, tenemos que ser competitivos. No solo en el césped, sino también fuera de él. Soy una persona de fútbol y sé la situación en la que estamos. A día de hoy, no es suficiente, pero tengo confianza plena en los jugadores, entrenador y staff”.