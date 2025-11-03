Ya hay fecha y hora para el Valencia CF – Sevilla FC de la jornada 15 de LaLiga

El Valencia CF ya conoce el horario de su próximo compromiso en Mestalla correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga 2025-26. El conjunto de Carlos Corberán se medirá al Sevilla FC el domingo 7 de diciembre a las 16:15 horas, en un encuentro que se prevé intenso y con mucho en juego semanas antes del parón invernal.

El anuncio fue realizado por LaLiga en la tarde de este lunes, dentro de la actualización de horarios para el tramo final de la primera vuelta del campeonato. El duelo, además, se disputará en una franja habitual para el conjunto valencianista en casa, en la que suele registrar grandes entradas y un ambiente de máxima energía en Mestalla.

Mestalla, escenario de un duelo con historia

El enfrentamiento entre Valencia y Sevilla es uno de los clásicos del fútbol español. Ambos equipos han protagonizado históricas batallas en la élite y llegan a esta cita con el objetivo de sumar tres puntos clave en sus respectivas aspiraciones.

Para el Valencia, el choque representa una nueva oportunidad de consolidar su fortaleza como local. Por su parte, el Sevilla intentará dar un golpe sobre la mesa y reaccionar ante un tramo del curso exigente.

El domingo 7 de diciembre a las 16:15h marcará una nueva página en esta rivalidad cargada de historia. Mestalla volverá a vestirse de gala para acoger un encuentro que promete emoción, intensidad y fútbol del máximo nivel en la jornada 15 de LaLiga.