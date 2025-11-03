El lateral diestro, una prueba más de la pésima planificación deportiva

Ahora mismo el Valencia CF es un coleccionista de problemas. Desde la propiedad hasta los jugadores, pasando por la directiva y el cuerpo técnico, todo funciona mal en un club totalmente a la deriva desde que Peter Lim adiquirió la mayoría accionarial y en el que ningún directivo ha demostrado el nivel mínimo exigido para gestionar un club de fútbol. Menos aún si se trata de un club con la grandeza del Valencia. Y como cada año, una de las consecuencias de no contar con dirigentes competentes es el pésimo trabajo a la hora de planificar y confeccionar la plantilla en verano.

Este año ni mucho menos distinto, y este inicio de temporada está exponiendo todas las debilidades de la plantilla, que no son pocas, aunque en las últimas semanas hay una demarcación en concreto que está centrando más críticas que nunca y es la del lateral derecho. El Valencia tiene un grave problema en dicho carril que pudo y debió haber evitado con un mejor trabajo durante los meses del mercado de invierno.

Real Madrid's Vinicius Junior, right, and Valencia's Thierry Correia challenge for the ball during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Valencia in Madrid, Spain, Saturday, Nov. 1, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain / Associated Press/LaPresse

Thierry no da la talla

El Valencia tomó la decisión de no incorporar un lateral derecho a la plantilla a pesar de que Foulquier y Thierry no son precisamente sinónimos de fiabilidad en cuanto a lesiones se refiere. De hecho, el portugués comenzó la temporada de baja, recuperándose de una grave lesión de rodilla por la cual necesitaba un proceso de readaptación progresivo y sin precipitaciones.

Sin embargo, la lesión de Foulquier, que mientras el Valencia no informe de nada empieza ser un fenómeno paranormal, obligó a Corberán a devolver a Thierry al once, cargándole de más minutos de los qu seguramente debería. La respuesta del luso está muy lejos de ser buena, demostrando que ni física ni mental ni futbolísticamente está preparado ahora mismo para jugar.

El partido ante el Real Madrid fue la confirmación definitva, aunque en los duelos previos ya se vio a un Thierry muy lejos del nivel mínimo. En la rueda de prensa previa, Corberán decía que "será Thierry el encargado de ese espacio de juego", en referencia, al lateral diestro, pero la realidad es que el lateral portugués completó un partido absolutamente desastroso. Sin ritmo ni táctica, dio una lección de todo lo que no debe hacer un defensa. Perdió su posición casi siempre y tuvo responsabilidad directa en dos de los cuatro goles: En el segundo, dejó un hueco kilométrico para que Güler tuviera tiempo de poner el mejor centro posible a Mbappé; y en el tercero estuvo muy blando en su defensa a Bellingham. Además, cometió un penalti clarísimo que falló Vinícius.

VALENCIA SPD VALENCIA-VILLARREAL / Eduardo Ripoll

Incógnita Foulquier

Si está al cien por cien, el lateral derecho titular debería ser Foulquier, que tampoco es que empezara la temporada a un nivel demasiado alto, pero sí suficiente para ofrecer mejores prestaciones que Thierry. Sin embargo, el de Guadalupe sigue lesionado y se desconoce cuándo podrá regresar a los terrenos de juego. Se desconoce, entre otras cosas, porque el Valencia no quiere informar ni siquiera de una aproximación. Lo que parece claro es que tampoco llegará al partido ante el Betis y su regreso será tras el parón.

¿Rubén Iranzo?

El canterano Rubo Iranzo lleva ya un tiempo en dinámica del primer equipo, aunque sin apenas oportunidades. De hecho, casi siempre que ha jugado ha sido como central, a pesar de que su posición natural es la de lateral derecho. No parece que Corberán confíe mucho en Rubo, porque visto el nivel de Thierry lo debería tener fácil para jugar más.

En cualquier caso, lo que está claro es que este es un problema de planificación. Un problema de una dirección deportiva que no supo detectar en verano que el Valencia necesitaba con mucha urgencia un lateral diestro de garantías.