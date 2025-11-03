Novedades en la recuperación de Diakhaby: Plazos y resto de lesionados

El Valencia CF ha arrancado la semana de entrenamientos con la novedad de Mouctar Diakhaby. El central comienza la semana pisando el césped de la ciudad deportiva de Paterna por primera vez desde su lesión. El guineano ha dado un paso más en su proceso de recuperación y ya trabaja sobre el verde, aunque todavía al margen de sus compañeros justo cuando se cumple casi un mes de su rotura muscular en el isquio de la pierna derecha.

Diakhaby sufrió en el minuto 3 del partido contra el Girona una lesión “de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha”, tal y como informó el parte médico del club. Diakha se tuvo que retirar del césped tras notar un pinchazo en una carrera con el exvalencianista Portu. El central comenzó desde un entonces un tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación "hasta mejoría clínica”. El club no habló de un periodo concreto de baja, pero se estimó que necesitaría en torno a los dos meses. De momento, solo hace carrera continua.

¿Cuándo volverá Diakha a la competición?

El jugador, lógicamente, está descartado para el partido del domingo contra el Betis en Mestalla y los servicios médicos tampoco contemplan su vuelta en el derbi frente al Levante después del parón liguero (21 de noviembre). Lo lógico dentro de su proceso de recuperación es que regrese sin riesgo de recaída a partir de diciembre con los partidos frente al Rayo Vallecano (1 de diciembre) y al Sevilla (7 de diciembre). Su evolución diaria irá marcando su vuelta al verde.

Un punto de doce sin Mouctar

La lesión ha obligado a Mouctar a perderse los partidos de LaLiga contra el Girona (3'), Alavés, Villarreal y Real Madrid en los que el Valencia solo ha conseguido 1 punto de los 12 posibles. Tampoco pudo viajar con su selección de Guinea para los partidos internacionales contra Mozambique y Botsuana correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Ugrinic, Foulquier y Ramazani, KO el domingo

Además de Diakhaby, Corberán tampoco podrá contar el domingo contra el Betis en Mestalla con Ugrinic, Foulquier y Ramazani. Los dos primeros está previsto que vuelvan a la competición de cara al derbi contra el Levante del 21 de noviembre, mientras que Largie todavía necesitará más tiempo.