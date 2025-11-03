Rafa Mir: "Tengo muchas ganas de ir a juicio"

Rafa Mir, futbolista del Sevilla FC que la pasada campaña jugó cedido en el Valencia CF y ahora lo hace en el Elche CF, ha roto su silencio en relación con el proceso judicial que lo envuelve, acusado de agresión sexual con acceso carnal a una joven.

Ahora mismo, el murciano de 28 años, se halla a la espera de que la Audiencia Provincial de València fije fecha para el juicio oral, ya que los hechos denunciados tuvieron lugar en el domicilio que tenía durante sus meses en el Valencia. En una entrevista hecha por Rocío Guevara, periodista sevillana de Marca, Mir dice estar "muy tranquilo" y "con ganas" de acudir ante la jueza.

"Estoy muy tranquilo. Estamos satisfechos con la fase de instrucción y la verdad que con muchas ganas de poder ir a juicio", ha respondido a la pregunta de "cómo lo está llevando".

Mir: "Lo que opine la gente de mí es cosa suya"

El delantero, autor del gol ilicitano en la derrota del Elche en Barcelona (3-1) en laLiga, también se ha referido a los insultos que recibe tras en los campos después de que la ciudadanía conociese los hechos denunciados por la joven. La contestación de Mir comienza de la misma manera: "Estoy muy tranquilo... en los campos, al final, soy un profesional, me dedico a hacer mi trabajo y lo que opine la gente es cosa suya. Estoy centrado en hacer mi trabajo, dar lo máximo por mi club y ayudar a mis compañeros".