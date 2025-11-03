"Después del primer año, la cosa empezó a empeorar bastante"

Rodrigo Moreno, el máximo goleador en las doce temporadas que el Valencia CF sufre a Peter Lim como máximo accionista, ha hecho balance de su carrera profesional, que todavía prosigue en las filas del equipo catarí del Al-Rayyan. Entrevistado por la plataforma de resultados deportivos 'Flashcore', el hispanobrasileño recuerda como una de las más significativas su estancia en la entidad de Mestalla entre 2014 y 2020, hasta que fue vendido al Leeds por 30 millones de euros, cantidad por la que aterrizó procedente del Benfica con la llegada de Meriton.

Internacional con España en 28 ocasiones, ahora con 34 años, Rodrigo califica su etapa en el Valencia como "muy bonita, pero también exigente". "Es un equipo que demanda mucho. Tuvimos buenas temporadas, sobre todo con Marcelino, ahora en el Villarreal, y con Mateu Alemany. Teníamos una plantilla muy competitiva y nos clasificamos para la Champions League dos años seguidos. Ganamos la Copa ante el gran Barça de Messi, Suárez y más grandes jugadores", dice uno de los dos goleadores blanquinegros en la final de 2019, el otro fue el francés Kevin Gameiro.

"Siempre deseo que el Valencia esté en los puestos altos"

"Fueron momentos muy especiales para mí, no solo a nivel profesional, sino también personal, porque mi hija nació en Valencia, fue la época en la que debuté con la Selección y representé al club en el Mundial de 2018... Recuerdo esa etapa con mucho cariño. Siempre deseo que el Valencia esté en los puestos más altos de la tabla", agrega.

Preguntado directamente por Peter Lim, máximo accionista de la entidad de Mestalla, Rodrigo puede decir que "quizá, la primera temporada tras su llegada fue aceptable, pero luego la situación empezó a empeorar bastante". "Es difícil opinar sobre su papel ahora, porque llevo cinco años fuera. Pero es verdad que la situación es muy distinta, quizá, mi generación fue la última que peleó por grandes cosas y títulos como solía hacerlo el Valencia", indica.

Pese a jugar profesionalmente a miles de kilómetros de distancia, el delantero está al tanto del sufrimiento del valencianismo y de un equipo instalado en puestos de descenso. "El club ha atravesado momentos complicados, ha sufrido en las últimas temporadas. Al menos, han encontrado la manera de mantenerse en Primera. No es la mejor etapa de su historia, pero estoy seguro de que en el futuro el Valencia estará mucho mejor", terminó sobre el Valencia el hispanobrasileño.

El mejor delantero de la etapa Lim

Cinco años después de ser vendido al Leeds United, Rodrigo Moreno continúa encabezando la lista de máximos goleadores del club desde que Peter Lim hiciera efectiva la compra de la amplia mayoría accionarial en los inicios de la campaña 2014/15. Sin ser un '9' puro, se marchó del Valencia con 59 goles en 220 partidos oficiales, y un discreto promedio de 0,27 goles por partido, conforme a la base de datos del Valencia CF 'Ciberche.net'.