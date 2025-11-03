El Valencia Femenino quiere prolongar su gran momento en la Copa de la Reina

El Valencia Femenino afronta una nueva prueba de carácter este martes 4 de noviembre en la tercera ronda de la Copa de la Reina 2025-26, donde recibirá al RCD Espanyol de Barcelona en el estadio Antonio Puchades a partir de las 19:00 horas. El conjunto blanquinegro llega con buenas sensaciones tras un inicio de curso sólido y una trayectoria impecable en el torneo, donde ya ha superado al Elche CF (0-2) y al Villarreal CF (1-3).

El equipo de Mikel Crespo ha demostrado un crecimiento constante en juego y confianza, sustentado en un bloque cohesionado y competitivo. Solo contará con la baja por lesión de Yasmin Mrabet. La internacional con Marruecos arrastra molestias físicas y no podrá participar en el encuentro.

Un paso al frente de las capitanas

La ausencia de Yasmin Mrabet, una de las líderes del vestuario, obligará al resto de capitanas a asumir más responsabilidad en el campo. Pauleta, primera capitana, junto a Sara Tamarit y Marina Martí, serán las encargadas de liderar al equipo en una cita de alto nivel competitivo.

Especialmente destacada está siendo la aportación de la banda derecha, donde la conexión entre Sara Tamarit y Marina Martí se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del conjunto valencianista. La lateral natural de Massanassa atraviesa un momento dulce, tras haber repartido asistencias en los dos goles del triunfo liguero ante el CD Alba Fundación (2-0).

El Espanyol busca reencontrarse en la Copa

El RCD Espanyol, entrenado por Sara Monforte, llega a Paterna con la intención de cambiar su dinámica. El cuadro blanquiazul ocupa la undécima posición en la Liga F con 9 puntos, y ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros. En su última cita liguera cayó por la mínima ante el Madrid CFF (0-1), cortando su reciente racha de dos victorias consecutivas.

Las catalanas debutan en esta edición copera ante un Valencia en plena confianza, que aspira a firmar un nuevo triunfo que lo coloque entre los mejores del torneo y confirme su excelente momento de forma.

Con el Puchades como aliado, el Valencia CF Femenino afronta una eliminatoria cargada de ilusión, con la mirada puesta en seguir avanzando en una Copa de la Reina y progresar ante rivales de primer nivel competitivo.