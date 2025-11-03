El Valencia de Peter Lim todavía puede caer más bajo esta noche

Otra jornada más se repite la historia. El Valencia CF cerrará la jornada con uno ojo pendiente en un partido de LaLiga de la parte baja de la clasificación. Atrás quedan aquellos años en los que el equipo estaba atento a los resultados de los grandes del fútbol español. El Valencia de Peter Lim se ha convertido en un equipo mediocre que ha perdido nivel competitivo de forma peligrosa y ha condenado a su afición a un constante sufrimiento. Hoy toca mirar al Real Oviedo-Osasuna (21:00) en el Carlos Tartiere, el estado de un recién ascendido desde segunda división. Esa es la realidad del club.

El Valencia corren peligro de perder esta noche una posición más en la clasificación de LaLiga. Los de Carlos Corberán pueden caer hasta la penúltima posición del campeonato si el Real Oviedo es capaz de ganar en casa a Osasuna. Si los carbayones vencen al conjunto rojillo sumarán 10 puntos y el Valencia (9 puntos) caerá al 19º puesto. Si se da este resultado, el equipo blanquinegro se convertirá superado el primer cuarto de la temporada en el segundo peor equipo de LaLiga solo por detrás del Girona (7 puntos).

Gane o pierda el Oviedo, el Valencia ha firmado el quinto peor arranque liguero de la historia (aplicando 3 puntos por partido como explicaba 'Ciberche'). Los de Corberán suman 9 puntos en 11 jornadas por los 8 de las temporadas 82/83 y 97/98, los 7 de la 24/25 y los 6 de la 57/58. El Valencia de Corberán tiene números de descenso a segunda división una vez más con 6 derrotas (Osasuna, Barcelona, Oviedo, Girona, Villarreal y Real Madrid), 3 empates (Real Sociedad, Espanyol y Alavés) y solo 2 victorias (Getafe y Athletic).

Sexenio de decadencia

La historia reciente de Valencia CF, más allá de cifras, es la crónica de una decadencia sostenida. Lo que comenzó en el verano de 2019 con la destitución de Marcelino García Toral, apenas unos meses después de ganar una histórica Copa del Rey y clasificar a la Champions League, se ha convertido en un sexenio marcado por la mediocridad, la falta de ambición y una sucesión de derrotas humillantes. La afición ha pasado de celebrar títulos y noches europeas a resignarse ante goleadas cada temporada, con una directiva incapaz de enderezar el rumbo deportivo. Hoy toca mirar a Oviedo. La caída todavía puede ser peor. Como dijo el propio Marcelino, "es lo que quiere el dueño".