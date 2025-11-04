El Betis visitará Mestalla con bajas importantes para Pellegrini

Tras seis jornadas calamitosas en las que el Valencia CF ha sido incapaz de conocer la victoria, el próximo próximo partido para el conjunto de Carlos Corberán es ante el Real Betis, que visita el estadio de Mestalla tras arrollar 3-0 al Mallorca en la jornada 11 de LaLiga.

El duelo entre blanquinegros y verdiblancos se disputa el domingo a partir de las 18:30 horas y corresponde a la jornada 12 de Liga, la última antes de un nuevo parón por compromisos internacionales. El conjunto sevillano llega lanzado, con tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos que le ha permitido escalar hasta la quinta plaza, mientras que el Valencia afronta el partido con la máxima urgencia de ganar para salir de los puestos de descenso que ocupa ya durante dos semanas.

BARCELONA, 05/10/2025.-El portero del Betis Pau LÃ³pez celebra parar un penalti y la victoria de su equipo frente al Espanyol, durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports entre le Espanyol y el Betis, este domingo en el RCDE Stadium en Barcelona.-EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

Pau López, baja de larga duración

En este inicio de semana, a Pellegrini, técnico del Betis, le han surgido una serie de problemas con los que tendrá que lidiar en Mestalla y, en algunos casos, también después del parón. La peor noticia par los verdiblancos es la confimación de que el portero Pau López estará unos dos meses de baja por la rotura del tendón del músculo plantar delgado de la pierna derecha que se produjo en el calentamiento del partido frente al Mallorca del domingo en La Cartuja. El meta se sometió a pruebas este martes y han confirmado la lesión.

Pau López, según el Betis, hará un tratamiento conservador en una lesión que se ha producido en la parte posterior de la pierna diestra, entre la rodilla y la planta del pie, y cuya naturaleza lleva entre un mes y medio y dos meses de convalecencia.

Fuentes médicas consultadas han señalado que el tratamiento conservador de este tipo de lesiones consiste, esencialmente, en la regeneración biológica de la zona dañada para acelerar de esa forma la cicatrización del tendón roto. Los plazos hacen que la vuelta del portero catalán a los terrenos de juego sea ya en 2026, ya que para el parón de la competición por Navidad queda un mes y medio.

Valles mandando a sus compañeros / EFE

Álvaro Valles ante el Valencia

Tras la lesión de Pau López, en el tramo final de 2025 la meta bética será ocupada por Álvaro Valles como primera opción, con el veterano Adrián San Miguel como alternativa.

Amrabat y Junior Firpo, dudas

Quien también se ha ausentado de la sesión de entrenamiento del martes ha sido Junior Firpo por unas molestias, mientras que Amrabat está siendo dosificado por Pellegrini tras disputar todos los minutos frente al Mallorca. El internacional marroquí, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, se ha ejercitado al margen de sus compañeros tras asistir a la charla inicial de Pellegrini. La nota positiva ha sido la de Isco Alarcón, que sigue sumado minutos de entrenamiento con el grupo.

SEVILLA, 19/09/2025.- El centrocampista del Betis Sofyan Amrabat (d) se escapa de Pablo MarÃ­n, de la Real Sociedad, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y la Real Sociedad, este viernes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/ JosÃ© Manuel Vidal / JosÃ© Manuel Vidal

Isco cada vez más cerca

Isco sigue dando pasos para su vuelta después de una convalecencia de casi cuatro meses por una fractura en el peroné que se produjo en un amistoso del pasado agosto ante el Málaga, aunque el técnico bético se ha mostrado cauto sobre los plazos y señalado que "es muy difícil saber cuándo va a volver" y que, aunque "se está recuperando quizás más rápido" de lo que esperaban, "hay que llevarlo con calma".

También ha entrenado sin problemas el lateral zurdo suizo Ricardo Rodríguez, quien fue cambiado en el descanso del duelo ante el Mallorca por unas molestias y a quien este martes se ha visto ejercitarse con el resto de sus compañeros.

El Betis entrenará este miércoles en su ciudad deportiva, en la que comparecerá el técnico junto a un jugador, mientras que el Olympique de Lyon lo hará en Francia y su entrenador, el portugués Paulo Fonseca, atenderá a los periodistas en una rueda de prensa en el estadio de La Cartuja.