Cañizares sobre Solís y Corona: "La dignidad no es lo que más resalta en ellos"

Cuando Santi Cañizares habla no deja indiferente a nadie. El para muchos mejor portero de la historia del Valencia CF, una figura activa en la denuncia de lo que Peter Lim y su gestión le están haciendo al club, habló de nuevo en el programa La Banda de À Punt, con el que colabora de manera recurrente y se expresó contundente y sin titubeos sobre el valencianismo, la situación actual y sobre algunos de los directivos de la entidad.

En concreto sobre Javier Solís y Miguel Ángel Corona, Cañizares fue muy contundente. Recogiendo la reflexión de otro contertulio, Cayetano Ros, pidiendo la marcha del Director General y del Director Deportivo, la leyenda blanquinegra señaló que no espere que se marchen por su cuenta: "Le estás pidiendo un ejercicio de dignidad a gente puede tener otros valores, pero la dignidad no es lo que más resalta en ellos. Es como pedir que se cuelgue en una canasta un chico de 1’50. Cuando no hay dignidad no puedes esperar ese ejercicio. No la han tenido nunca. El que permanece cerca de Peter Lim es porque no la tiene. He nombrado una palabra, sumiso, sumiso es el que no se quiere demasiado. Sumiso es una persona que por necesidad le toca serlo y entonces oye, si es para dar de comer en su casa pues todos los respetos, cuando ya es una situación que se alarga en el tiempo pues ya es un ejercicio de dignidad y si no la han tenido nunca no esperemos que la tengan ahora, estás pidiendo un imposible", expuso.

La figura del entrenador

El exguardameta también fue preguntado sobre la situación del entrenador y su reflexión fue mucho más allá del momento presente y de la figura de Carlos Corberán, exponiendo que esta situación es cíclica y que los cambios llegarían con un cambio en la dirección: "En el corto plazo en fútbol pasa cualquier cosa. Yo entiendo que la gente quiere que se vaya Corberán porque dice ‘Oye, nos íbamos a pique con Gattuso, pusimos a Baraja y reflotamos’, en el corto plazo, en el medio nos volvimos a ir para abajo, en ellargo no sé donde hubiéramos llegado, y vino Corberán, que en el corto plazo lo reflotó, en el medio plazo nos fuimos para abajo y en el largo no sabemos adónde vamos. Entonces entiendo que haya gente que diga ‘Que se vaya Corberán y venga otro’, así nos vamos renovando", decía.

Asimismo, instó a mirar al "medio y largo plazo" porque "haciendo muy bien las cosas desde la gestión, desde la estructura de profesionales, a veces las cosas salen mal por eso hablo incluso de largo plazo, porque en el medio te pueden salir mal… y lo que seguro te va a salir mal es hacer las cosas mal, que es lo que pasa aquí". En este contexto, señaló que la situación de Corona y Solís es un "detallito, un detalle de mucho peso, pero detallito comparado con el problema real: que Peter Lim siga en esta ciudad".

Carlos Corberán en el Santiago Bernabéu durante el Madrid - Valencia CF / EFE

Incomodar a Lim

Sobre esta cuestión, la más importante a su juicio, Cañizares explicó que si Lim está en esta ciudad es porque no le están generando una situación incómoda para que se plantee acabar vendiendo el club: "El otro día decía Manuel Llorente que tenía una oferta y no fue ni escuchado. ¿Por qué? Porque no está incómodo ¡Vamos a hacerle la vida incómoda! Pero no somos capaces. Esa es mi gran decepción, más que que nos meta cuatro el Madrid, porque eso va a ser cíclico". Y volviendo a la figura de Corberán, pero hilando con esta refleción, el de Puertollano dijo: "Con Lim te pueden pasar dos cosas, que te cesen porque no funcionas o que te asesinen tipo Marcelino o Bordalás, que funcionas, pero aún así te tiran. Estamos hablando de barbaridades absolutas, pero parte de culpa la tenemos nosotros porque Peter Lim no siente la presión del valencianista en Singapur".

Necesidad de unión en el valencianismo

En sintonía con toda esta reflexión, Cañizares habló de la necesidad de que el valencianismo estuviera unido "en una dirección", algo que echaba en falta actualmente: "No estamos unidos para caminar en una dirección y elaborar un proceso de incomodidad hacia Lim y que de esta forma se plantee vender las acciones y de esta forma al menos no esté cómodo en esta ciudad. Es la única forma. Y ya hemos visto que no podemos contar con el apoyo político, porque hemos visto que se han plegado a sus deseos. Queda el pueblo. El otro hablé de la dana, pero ahí sí que había una dirección clara, aquí estamos todos despistados", dijo después de señalar que la afición se tragó "a un tipo populista como Amadeo Salvo que nos vendió que seríamos los mejores del mundo a través de Peter Lim y nos lo hemos tragado sin hacernos preguntas, ni nos planteamos si decía la verdad, si Lim sabía de fútbol, quién era Lim… No nos hemos planteado nada y si nos lo planteábamos podíamos recibir críticas".