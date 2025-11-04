Los datos del 'atasco medular' del Valencia CF

Entre los muchos problemas que está teniendo el Valencia CF esta temporada, la incapacidad para hacerse fuerte en el centro del campo, gobernar un partido o decidir a qué se juega está entre los más importantes. La medular del conjunto de Mestalla está completamente caída después del adiós de Enzo Barrenechea y el bajón de nivel de Javi Guerra, a lo que se le suma la dificultad de los centrales para sacar el balón jugado y generar ventajas.

Poniendo el foco en la figura del pivote está posiblemente el mayor descenso de capacidad del equipo para generar juego. Barrenechea, que es cierto que no cuajó en el equipo hasta la segunda vuelta, logró ser el faro de Corberán en la parcela ancha porque dominaba tanto registros defensivos como la capacidad para dar el primer pase, dar fluidez a la circulación y proyectar el juego de ataque con pases en campo contrario.

El Valencia decidió no apostar fuerte económicamente por comprar a Barrenechea, que ahora es pieza clave en el Benfica de Champions, y se decantó por una opción mucho más barata como Bapriste Santamaia (cero euros), además de por la continuidad de Pepelu. Lo barato le está saliendo muy caro a juzgar por los resultados, las estadísticas y las sensaciones.

La comparativa, en cifras

A pesar de que los datos de la primera vuelta le condicionan, las cifras de Enzo Barrenechea en la elaboración de juego señalan una importante diferencia con Pepelu y Santamaria en términos de precisión, pero también de volumen. El argentino firmó una media de 39 pases por encuentro (87 por cien de efectividad) por los 35.7 (84%) que lleva el de Denia y los 24.7 (82%) del francés, mejorando a ambos y dejando especialmente señalado en esta vertiente al nuevo fichaje, aunque cabe tener en cuenta que Pepelu ha jugado como '8' en algunos envites.

Para ser más específicos. 'Barrene' daba 19.9 (92% de acierto) en campo propio por los 17.0 (89%) de Pepelu y los 13.3 (87%) de Santamaria. En fase de salida, incluso teniendo en cuenta que Cristhian Mosquera sacaba mejor el balón que César Tárrega o José Copete, el argentino era un perfil algo más presente que sus sucesores. En campo contrario, por otra parte, el volumen de pases del actual centrocampista de Benfica era de 19.1 (82%) por los 19.2 (73%) de Pepelu, que demuestra una imprecisión muy importante en las zonas en las que más quema la pelota, y los 11.5 (77%) de Santamaria, que no destaca ni por volumen ni por precisión, siendo un jugador intrascendente en la elaboración.

Barrenechea pugna un balón con Peque en Mestalla / EFE

Posición sin dueño

La campaña anterior, desde la llegada de Carlos Corberán, se acabó el debate en la posición de pivote con la elección de Enzo Barrenechea a costa del puesto del propio Pepelu. Sin el argentino, el centrocampista valenciano tenía la oportunidad de recuperar el puesto compitiendo con Santamaria, un jugador más veterano, pero sin conocimiento de LaLiga.

El mal nivel de ambos, no obstante, ha llevado al entrenador a hacer cambios constantes en esta parcela tratando de dar con la tecla, con la dificultad añadida de que tampoco Javi Guerra es el del curso pasado y que la presencia de André Almeida se ha difuminado por completo.

En lo que va de temporada (once jornadas) ninguno de los dos ha sido capaz de hacerse con el puesto, ya que los dos cuentan con siete titularidades cada uno en ese intento de Corberán por encontrar un paso al frente de alguno de los dos... que no ha llegado. Parecía que su gran actuación frente al Athletic Club sería el despegue de Santamaria, pero solo fue el punto desde el que empezó su caída.

Santamaría durante el encuentro de ayer / LaLiga

Juntos, tampoco

Otra prueba de Corberán, en ocasiones por las características del rival y en ocasiones para tratar de buscar algo diferente ante el bajo nivel de los centrocampistas cerativos, ha sido la de juntarles y tratar de encontrar en el rol de '8' la mejoría de Pepelu, pero tampoco ha sido el caso. Compartieron medular frente al Espanyol y la consistencia del invento duró apenas 20 minutos, más de los mismo frente al Girona y al Real Madrid directamente le pusieron la alfombra roja.