El Espanyol acaba con el sueño copero del Valencia (1-2)

El Valencia CF Femenino quedó apeado de la Copa de SM la Reina Iberdrola 25-26 tras perder ante el RCD Espanyol por un ajustado 1-2. Las futbolistas de Mikel Crespo plantaron cara, y con creces, a un equipo de Liga F que solo logró superar a las del Puchades en el 84.

El 0-1 de C. Baudet en el minuto 6 irrumpía demasiado pronto en el partido, desembocando en un RCD Espanyol con asidua presencia en campo del Valencia CF Femenino.

Esta tónica iba a cambiar a partir del minuto 15, con las de Mikel Crespo teniendo el 1-1 en las botas de Soler, en el 17, aunque su chut no cogía portería. Ahora bien, Marina evitaba el 0-2 con una excelente mano en el 20.

El choque crecía en intensidad y el Puchades reclamaba un penalti a Rebecca E. en el minuto 28.

El empate de las blanquinegras sí se cantaba en el minuto 32, cuando Marcano colocaba el balón en la escuadra derecha de Muñoz tras un potente zurdazo a la media vuelta desde la frontal del área pequeña.

El envite transcurría igualado y vistoso para el aficionado, con acercamientos constantes a ambas áreas; y la primera mitad acababa con un justo 1-1.

Empezaba la segunda parte con dos claras ocasiones para el Valencia CF Femenino que ponían el 'casi gol' en la grada: primero de Rebecca E. y después de Marcano.

Alcanzado el minuto 60, el partido estaba ofreciendo un juego intenso, de mucho despliegue físico y con transiciones muy rápidas de área a área. Las valencianas estaban dando la cara con creces.

Las catalanas también jugaban sus bazas, adelantaban las líneas y presionaban la salida de las locales, aunque estas no se amilanaban.

Superado el minuto 75, Mikel Crespo y Sara Monforte ya habían hecho cinco cambios cada uno. Así lo había reclamado la exigencia del choque.

El 1-2, que iba a ser definitivo, se producía en el minuto 84. Tanto de nuevo de Baudet. El gol no empañaba un muy buen encuentro del Valencia CF Femenino ante un rival de Liga F, si bien apeaba a las del Puchades de la Copa.

FICHA TÉCNICA

1 – Valencia CF Femenino: Marina, Tamarit (c) (Gema, min.64), Lena Pérez, Nazareth, Recio (C. Tormo, min.82), Esther, Mbadi C. (Monente, min.64), Marcano, Soler (M. Martí, min.82), Rebeca E., Ferrato (Mascarell, min.82).

Banquillo: Jana, Gema, Monente, Mascarell, Pauleta, Tere, M. Martí, Laia, C. Tormo, Gemma, Saray.

2 – RCD Espanyol: Muñoz, Vallejo (Guerra, min.46), Torras, Pablos, del Álamo (Martínez, min.81), Baudet, Ballesté (Simona, min.70), Browne (Arana, min.63), Hoekstra (Naima, min.63), Doménech, A. Doménech.

Banquillo: Coba, Simona, Ona, Martínez, Naima, Arana, Guerra.

Goles: 0-1, Baudet (min.06); 1-1, Marcano (min.32); 1-2, Baudet (min.84).

Árbitras: principal, Beatriz Cuesta; asistente 1, Iria Rosendo; asistente 2, Marta Villanueva; cuarta, Amy Peñalver. Tarjeta amarilla para Torras (min.65), Martínez (min.91) y Rebecca E. (min.91).

Incidencias: partido correspondiente a la Tercera Eliminatoria de la Copa de SM la Reina Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF ante 483 espectadores.