"Hay que tener paciencia, pero la exigencia no debe desaparecer"

Después de ver a Voro, team manager, en el palco del Santiago Bernabéu como representación institucional al lado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, este martes ha sido otro exjugador quien ha enviado un mensaje público con vistas al trascendental partido del domingo frente al Real Betis (18:30 h, Mestalla). Ricardo Arias, embajador del Valencia CF, ha animado a los aficionados a "estar con el equipo" porque los jugadores "son los máximos exponentes del club, los que juegan".

"Los jugadores son los máximos exponentes del club, son los que juegan y en los que nos tenemos que encomendar para las próximas jornadas. Lógicamente, hay que estar con ellos. No es hora de sentenciar, es hora de meditar y de cambiar la dinámica", termina la reflexión, pensando en lo que le toca hacer al grupo de futbolistas y cuerpo técnico. Arias prosigue diciendo que para conseguir dar la vuelta a esta negativa situación, el equipo "también necesita de la fuerza de Mestalla, y la comunión entre jugadores y afición". "Los ugadores tienen que dar el primer paso, pero tienen que notar que la gente está con ellos", precisa en declaraciones a VCF Media Radio.

Arias, a la derecha, junto al Lobo Diarte, en una fotografía del archivo del club / VCF

El capitán del Valencia en los años 90, confía todavía en que el equipo pueda acabar la temporada en una posición muy distinta a la actual, decimoctavo de la Liga, con apenas nueve puntos en 11 jornadas, tras seis consecutivas sin conocer la victoria. "Debemos ganar puntos. Si ganamos tres partidos, te puedes meter arriba. Cualquier equipo puede tener una buena racha y estar tranquilo. La afición va a estar al lado del equipo. Tenemos que ir todos en la misma línea: ir a ganar los encuentros. No veo al equipo peor que las dos últimas temporadas en cuanto a las opciones de jugadores a utilizar", apunta.

Paciencia más exigencia

Además, Arias incide en que la "exigencia" no puede "desaparecer" en el Valencia. "Hay que tener paciencia, pero la exigencia no tiene que desaparecer. Es importante dejar al club con buena imagen en los partidos", comenta, tras una temporada en la que el equipo ha dado una pésima impresión en las visitas al Barcelona y el Real Madrid, acumulando hasta diez goles en contra entre ambas citas.

Por último, el exjugador alerta de que el Betis cuenta con "un muy buen equipo" y "fondo de armario" en su plantilla. "Siempre ha hecho buenos partidos en València. Si eres capaz de ganar a un rival como el Betis, tienes la obligación de, como mínimo, jugar el resto de partidos al mismo nivel", concluyó Ricardo Arias.