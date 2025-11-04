¿Qué fue de Daniel Wass?

La carrera de Daniel Wass se podría resumir en una sola palabra: polivalencia. El jugador danés ha ocupado prácticamente todas las demarcaciones del terreno de juego, y en todas dejó su sello, el de un futbolista implicado, jugase en la posición que jugase. Ya en el ocaso de su carrera, Wass puede echar la vista atrás y presumir de haber sido importante en casi todos los equipos en los que ha estado.

El internacional con Dinamarca comenzó su trayectoria en su país de origen, como suele ser habitual. Su primer paso como profesional lo dio en el Brondby, uno de los equipos que acechan al Copenhague en la búsqueda por conquistar la Superliga Danesa. Allí permaneció durante cuatro temporadas, en las que fue alternando su posición en la rotación del equipo, hasta que en el curso 2010/2011 anotó siete goles en los 39 partidos disputados y dio el salto a una competición mayor, la Ligue 1.

Su salto a las 'grandes ligas'

En Francia, vistiendo los colores del Évian, vivió una época de bonanza en materia de cifras y minutos disputados. Dicho club galo ya no existe, pues se disolvió en 2016, sin embargo, a Wass le dio tiempo para demostrar en un mejor escaparate cuáles eran sus cualidades. El jugador nórdico perteneció al Évian desde 2011 hasta 2015, donde firmó sus mejores temporadas en cuanto a goles anotados y, además, comenzó a ser clave en diversas demarcaciones.

Su paso por el país vecino llamó la atención de los clubes españoles, y el Celta apostó por el, pagando 3 millones de euros por su traspaso. En el cuadro vigués se asentó como centrocampista y, a pesar de no hacer tanta gala de su multidisciplinariedad, maravilló al fútbol español mediante su llegada a área rival y su capacidad para ser importante en los metros finales. Con los gallegos marcó 14 goles y repartió 20 asistencias en solo tres temporadas y, además, jugó por primera vez competición europea, llegando a la final de Europa League frente al Manchester United.

Daniel Wass con el Celta de Vigo / @RCCelta / X

Llegada a un Valencia de Champions

Sus brillantes actuaciones en Balaídos le sirvieron para alcanzar cotas más altas, un Valencia CF de Champions que desembolsó 6 'kilos' por él en verano de 2018. En la temporada del Centenario y, un año antes de que Meriton dinamitase el proyecto, vivió su mejor campaña. En la capital del Turia alzó una Copa del Rey en 2019, el único título de su carrera, y disputó la máxima competición continental de clubes durante sus dos primeros años.

En su etapa de cuatro temporadas en València (2018-2022) fue clave con todos los entrenadores que ocuparon el banquillo, que no fueron pocos, precisamente. Desde Marcelino a Bordalás, pasando por Celades o Javi Gracia, todos confiaron en el escandinavo y le dieron una plaza más que importante en su rotación. Finalmente, en enero de 2022, a pocos meses de terminar su contrato con el Valencia, firmó con el Atlético de Madrid, donde no le fue nada bien. En su debut con el conjunto 'colchonero' sufrió una lesión de ligamentos que le apartó de los terrenos de juego durante toda la temporada, y ahí terminó su etapa como rojiblanco.

Daniel Wass junto a Bordalás / Francisco Calabuig

¿Qué fue de Wass tras el Valencia CF?

Tras su frustrado paso por el Metropolitano, el deseo de Wass era regresar a su país. En verano de 2022, el equipo que le dio la primera oportunidad, el Brondby, pagó una cifra cercana a los 2 millones por el futbolista para que volviera a Dinamarca para disfrutar de sus últimos días de fútbol. En su segunda etapa en el club de las afueras de la capital, más de tres años después, se mantiene la constante que ha marcado su carrera: la regularidad. Sigue siendo un jugador importante a sus 36 años y, aunque su retiro ya se vislumbre en el horizonte, Wass podrá estar satisfecho de que cualquier aficionado al fútbol recuerde su figura cuando escucha la palabra "polivalencia".