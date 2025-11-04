Siguen los problemas en el Valencia CF

El Valencia CF se encuentra en plena crisis a todos los niveles por el enésimo 'proyecto fallido' de Meriton. A nivel de resultados, el equipo no levanta cabeza desde hace semanas y la suerte tampoco le sonríe a nivel de lesiones, teniendo en las últimas semanas una serie de bajas clave y que están complicando un poco más el momento deportivo, especialmente a nivel defensivo.

En el día de hoy volvieron a entrenar al margen Mouctar Diakhaby, Dimitri Fouqluier, Filip Ugrinic y Largie Ramazani, teniendo algunos imposible y otros complicado estar frente al Real Betis. Las dos primeras bajas, de hecho, están siendo una losa importante para la reacción del equipo.

El vacío que deja Diakhaby

En las últimas semanas, la ausencia de 'Diakha' ha devuelto al once a José Copete e incluso abierto la puerta a Eray Cömert. El rendimiento del andaluz ha sido flojo, con errores de bulto que le han costado goles al Valencia, aunque el rendimiento colectivo ha sido tan deficiente que, eso sí, le han hecho sacar su 'pundonor' ante el exceso de trabajo en la fase defensiva. El nivel, eso sí, es menor que el del guineano.

Mouctar Diakhaby, este lunes en Paterna / VCF

Nivel muy bajo de Thierry

También la baja de Foulquier ha complicado mucho las cosas. No por el buen rendimiento del de Guadalupe, que no lo estaba mostrando, sino porque Thierry Rendall está siendo anticompetitivo. El lateral luso ha vuelto de la lesión con problemas evidentes a nivel físico en términos de explosividad, además de estar cometiendo una serie de errores importantes a nivel defensivo.

Ugrinic sigue sin postularse como solución

Por lo que se refiere a Ugrinic, sigue arrastrando esas molestias en la rodilla que le impiden estar al cien por cien. Su baja todavía no se puede catalogar de sensible porque no llegó a ser importante en el equipo, pero lo cierto es que el Valencia está mostrando problemas graves en el centro del campo y el suizo, apuesta del club en verano, no ha podido todavía postularse como solución.

Ramazani, un revulsivo menos

Por último, Ramazani, cuyo papel como revulsivo ha sido irregular desde que llegó al Valencia y antes de poder coger tono competitivo cayó lesionado en el parón. No está siendo una baja muy sensible, pero el equipo -que genera muy poco- pide a gritos alternativas de medio campo en adelante.