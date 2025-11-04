Estos son los preocupantes números del Valencia contra el Betis en Mestalla

La pésima racha del Valencia CF en LaLiga viene acompañada de la mala imagen general del equipo. Los de Corberán están muy lejos de lo que mostraron en la segunda vuelta del curso pasado. Cierto que han llegado y se han marchado varios jugadores, algunos importantes, que faltan algunos "automatismos" por mejorar, que las lesiones acortan todavía más las opciones viables de un once de garantías y que los fichajes no han mejorado el equipo todo lo que se esperaba. Cierto es que hombres como Julen Agirrezabala o Danjuma sí están cumpliendo y es que el portero está siendo el más destacado del equipo, mientras que el delantero es el máximo goleador (3 tantos).

Se mire como se mire, lo importante al final es ganar y de eso el equipo sabe más bien poco esta temporada, ya que sólo lo ha logrado dos veces esta temporada. Con este panorama, no es de extrañar que el Valencia CF se encuentre en los puestos de descenso con sólo 9 puntos de 33 posibles. Sólo Girona y Oviedo están por debajo de los de Corberán en estos momentos. Por si fuera poco, el Valencia CF recibe este domingo al Real Betis en Mestalla y los de Pellegrini van con todo al encontrarse en quinta posición y con aspiraciones de Champions League. Antes, eso sí, deberán medirse al Lyon en el Benito Villamarín. Este duelo condicionará la preparación del choque contra los valencianos, cargándose la spiernas de kilómetros y posibles lesiones.

Malos precedentes cercanos en Mestalla

Con la necesidad de ganar sí o sí, el Valencia CF recibe a un equipo que se ha impuesto en Mestalla en cuatro de las últimas diez citas entre ambos contendientes. Dos empates y dos victorias locales cierran los resultados de los últimos encuentros. Los números no son buenos, desde luego, y ya queda lejos aquella racha valencianista de 21 encuentros sin perder ante los andaluces en Mestalla que se cortó allá por 2016.

Tárrega, celebrando su gol tras la DANA / EP

El año pasado ganó el Valencia CF (4-2) con goles de Tárrega, Diego López y doblete de Hugo Duro en el primer encuentro tras la DANA, pero en los cuatro cursos anteriores se impusieron los verdiblancos en tres ocasiones (2020-21, 2021-22 y 2023-24)

Históricamente, el Valencia es muy superior

La cosa cambia si hablamos de historia. El balance de los 58 partidos de LaLiga disputado entre ambos equipos en la capital valenciana es de 42 victorias para el Valencia, 7 empates y 9 derrotas ante el Betis.