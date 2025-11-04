¿Qué pasa con Warren Madrigal?

Warren Madrigal fue una de las sensaciones del Valencia Mestalla el pasado curso. El internacional absoluto por Costa Rica fue un habitual en la dinámica del primer equipo, lo que le llevó a entrar en varias convocatorias. Ello, unido a partidos internacionales y algunas lesiones de rodilla, le restaron muchos minutos de competición. Su estilo de juego, goles e incluso asistencias, llevaron a pensar que era una gran oportunidad de mercado, pero Gourlay decidió descartarla. Fue toda una sorpresa.

Hay que recordar que el tico aterrizó a préstamo en el filial tras empezar a despuntar en el Saprissa de su país. Además, el Valencia CF tenía una opción de compra más que asequible: 750.000 euros. Esta expiraba el 31 de mayo y los 8 goles y 3 asistencias generadas en sólo 18 partidos parecían suficiente argumento como para ejecutarla.

Celebración de uno de los tantos de Warren Madrigal / VCF

Negociación rota

Desde las oficinas de Mestalla se estuvo negociando para rebajarla e incluso se llegó a acordar un posible traspaso por 350.000 euros a los que sumar una serie de bonus y derechos futuros. Con todo a falta de firma, el Valencia CF se levantó de la mesa por orden de Gourlay y nunca más se supo.

Redacción SD

Fractura de peroné

Warren Madrigal tuvo que volver al Saprissa y todo parecía apuntar a una nueva salida, ya que se había ganado un buen cartel tras su paso por España. Ofertas no debían faltar... pero llegó una importante lesión en forma de fractura de peroné. Era el mes de junio y no pudo disputar sus primeros minutos hasta finales de septiembre. Desde entonces, ha participado en los cinco encuentros del Saprissa, ayudando con más trabajo que goles a ganar cuatro encuentros.