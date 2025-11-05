Síguenos en redes sociales:

Así será la estructura de la gran cubierta del Nou Mestalla

Hugo Ferrer

La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1200x760 mm, además de otros de 1400x850 mm y de 1400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales. FCC Construcción, junto a la empresa española Horta Coslada, compañía líder en el diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas como las cubiertas de estadios de fútbol del Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y el Ciutat de València, es la encargada de realizar este trabajo y ya ha iniciado este proceso. En la ciudad de València también cuentan con la elaboración del Azud de l’Or del puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Así será la cubierta del Nou Mestalla.

SD

