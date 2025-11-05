Dos jugadores al margen en el último entrenamiento del Valencia

Carlos Corberán y su cuerpo técnico siguen preparando el partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga ante el Rea Betis que se disputa este domingo a partir de las 18:30 horas en Mestalla. El Valencia está obligado a regresar a la senda de la victoria tras seis jornadas consecutivas sin conocerla y dejando, además, sensaciones pésimas sobre el terreno de juego.

Los primeros entrenamientos de la semana ya dejaron claro que el técnico del Valencia no va a recuperar a ninguno de los futbolistas que vienen siendo baja en los últimos partidos. Es decir, ni Foulquier ni Ugrinic y por supuesto tampoco Diakhaby ni Ramazani estarán disponibles para medirse al conjunto verdiblanco.

Hugo Duro, lamentando un fallo ante el Maracena / EFE

Trabajo al margen

Así, la principal novedad en la sesión de entrenamiento de este miércoles ha sido las ausencias de Julen Agirrezabala y Hugo Duro en el trabajo grupal. Los dos futbolistas han hecho trabajo específico al margen, aunque no se ha reportado que sea por ninguna lesión ni molestia.

¿Gestión de cargas?

Cabe recordar que Hugo Duro estuvo hace poco entre algodones debido a unas molestias musculares que le hicieron, incluso, ser duda para el partido ante el Real Madrid. De hecho no fue titular y tuvo que conformarse con disputar unos minutos en la segunda mitad. La ausencia en el entrenamiento de este miércoles podría darse a una gestión de esfuerzos para evitar riesgos.

Foulquier y Puado, en el partido de la pasada temporada en el RCDE Stadium / LaLiga

El caso de Julen es distinto, ya que el portero no ha sido víctima de problemas físicos en las últimas semanas. Los próximos entrenamientos hasta el día del partido marcarán si los dos futbolistas pueden llegar al partido contra el Betis sin aparentes problemas.