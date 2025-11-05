Luz en un túnel de casi dos meses para Ugrinic y Foulquier

Carlos Corberán volverá a contar esta próxima jornada con las mismas bajas por lesión de las semanas anteriores: Filip Ugrinic, Dimitri Foulquier, Largie Ramazani y Mouctar Diakhaby. Con los dos primeros, el centrocampista suizo y el lateral derecho de Guadalupe, la ausencia se ha ido alargando de forma inesperada ya durante más de un mes, tiempo en que por parte del club no se ha emitido ningún parte médico.

En un Valencia CF con fallos multisistémicos, el médico, con Pedro López Mateu a la cabeza, es uno de los departamentos que ha estado en entredicho por los futbolistas en los últimos años. Esta temporada ha vuelto al disparadero con los casos de Ugrinic y Foulquier, con los que el entrenador no ha podido contar desde finales de septiembre por "molestias en la rodilla".

Por ejemplo, en la rueda de prensa previa al Valencia - Villarreal de Mestalla, el entrenador comentó que confiaba en el regreso al grupo de Filip Ugrinic "en los próximos diez días". "Ugrinic vino de hacer pretemporada y al llegar aquí, diría en la segunda semana, empieza a notar una molestia leve. Hace tratamiento y no está en perfectas condiciones por dolores momentáneos que se agudizan antes de Girona... Entendemos que en los siguientes diez días pueda estar con el grupo soportando el dolor en entrenamiento y partidos. Los dos son jugadores importantes", dijo el de Cheste el 24 de octubre. La previsión se ha esfumado sin cumplirse, ya que el ex del Young Boys sigue al margen del resto de los compañeros y tampoco estará disponible este domingo ante el Betis en Mestalla.

Este martes, tanto Ugrinic como Foulquier realizaron trabajo de campo junto a los readaptadores y, en principio, la buena nueva es que aparece por fin una fecha para un posible regreso. Según indican fuentes del club a la agencia EFE, los técnicos esperan poder contar con ellos en la convocatoria del derbi ante el Levante del viernes 21 de noviembre. Es decir, tras el nuevo parón por partidos de selecciones que se iniciará el lunes 10.

Si se cumple lo transmitido por el club, Ugrinic podría volver a tener minutos casi dos meses después del último partido en el que participó, el 23 de septiembre contra el Espanyol. El suizo jugó los últimos 30 minutos del empate a dos goles en Cornellà-El Prat, en sustitución de Pepelu. Desde entonces no ha vuelto a hacerlo. Estuvo en el banquillo frente a Oviedo y Girona, y ha estado fuera de las convocatorias contra Alavés, Villarreal y Real Madrid.

Foulquier, su ausencia más prolongada desde su llegada en 2021

Una situación muy similar es la del lateral Foulquier, al que no se ve en el equipo desde los 90 minutos que completó contra el Oviedo en Mestalla el 30 de septiembre. Suplente en Girona, se quedó fuera de las listas igual que el suizo ante Alavés, Villarreal y Real Madrid. Este ya es el lapso más extenso en el que Foulquier ha estado lesionado desde su llegada en el verano de 2021. Ambos por molestias en la rodilla, sin más detalles públicos por parte del Valencia. En cuatro años, el lateral apenas se ha lesionado.

El Valencia prepara desde el martes el partido contra el Betis, en el que buscará el domingo una victoria necesaria para cortar la racha de seis partidos consecutivos sin ganar y luchar por salir de los puestos de descenso justo antes del parón por selecciones. Un periodo de once días en el que los dos quieren aprovechar para dejar atrás la lesión. La recuperación de Ramazani para el derbi se antoja más complicada, e imposible para 'Diakha'.