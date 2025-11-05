Novedades importantes en las obras del Nou Mestalla

El Nou Mestalla parece haber desaparecido del foco mediático desde que a principios de 2025 se reanudaron, por fin, las obras en Cortes Valencianas. O por lo menos ha dejado de ser punto de día constantemente. El Valencia, tras años y años fracasando de la mano del espectro político para seguir con la construcción, logró a finales de 2024 un acuerdo con las autoridades para regresar al trabajo, marcándose 2027 como el año objetivo para terminar de construir el estadio.

Desde las primeras semanas de 2025, los avances no han sido precisamente a ritmo relámpago, pero sí se han ido sucediendo pequeños cambios en el de momento esqueleto arquitectónico que llevaba más de una década parado. Esta semana se ha producido una novedad importante, y es que el Valencia, mediante FCC Construcción junto a Horta Coslada, ya está construyendo los cincuenta pilares de acero que sujetarán las 4.800 toneladas que pesará la cubierta del Nou Mestalla.

"Estos pilares de acero S355 constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1200x760 mm, además de otros de 1400x850 mm y de 1400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales", explicó el club en un comunicado.

Empresa con experiencia en estadios de LaLiga

La empresa española Horta Coslada elaboró las cubiertas de estadios de fútbol como el Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y el Ciutat de València, mientras que en la ciudad de València también cuentan con la elaboración del Azud de l'Or del puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Así será la estructura de la gran cubierta del Nou Mestalla / Valencia CF

El club recordó que la cubierta protegerá los 70.044 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y contará con una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior.