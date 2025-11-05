Pepelu sale al paso de los rumores con un mensaje en redes

En las últimas semanas son muchos los rumores que sobrevuelan el ecosistema del Valencia CF, y ninguno es precisamente positivo. El equipo atraviesa por un momento muy delicado de resultados y la sensación de crisis es total, con la incógnita incluso de si el vestuario mantiene la buena sintonía de la temporada pasada desde que llegó Carlos Corberán al cargo.

Y es que en las últimas semanas, el debate de si el técnico de Cheste mantiene el apoyo de la plantilla está más encima de la mesa que nunca. Incluso Corberán ha sido preguntado por ello en rueda de prensa y Copete también tuvo que salir al paso de dichas afirmaciones, dejando claro a la salida de un entrenamiento que "el equipo está con el míster".

Carlos Corberán, horrorizado en el Bernabéu el pasado sábado por lo que poco que ofrecía su Valencia / LaLiga

Pepelu lo deja claro

El último en pronunciarse al respecto ha sido Pepelu. El centrocampista de Denia no ha hablado ante los medios, pero sí ha publicado un mensaje en redes sociales que claramente va en dirección a desmentir todas las informaciones que hablan de 'divorcio' con Corberán. Pepelu ha publicado una foto del entrenamiento con el siguiente mensaje: "Más fuertes y unidos que nunca. A por el Betis", junto a un emoticono de un guiño.

'Storie' de Pepelu en Instagram / Instagram Pepelu

El mensaje de Pepelu es claramente de unidad y comunión, pero ahora tanto él como el resto de futbolistas deben demostrar esas palabras sobre el terreno de juego, algo que no han hecho en los últimos partidos.

Pepelu es precisamente uno de los futbolistas más discutidos de la plantilla. De hecho, SUPER hizo esta semana un análisis de cómo tanto el de Denia como Baptiste Santamaría están rindiendo muy por debajo de Enzo Barrenechea, el pivote titular del equipo la temporada pasada.

Próxima oportunidad, el Betis

La próxima oportunidad para demostrar que efectivamente no existe ningún problema dentro del vestuario es el partido de este domingo frente el Real Betis correspondiente a la jornada 12 de liga. El Valencia está obligado a ganar tras seis jornadas sin hacerlo para optar a escapar de los puestos de descenso y para no agravar todavía más una crisis justo antes de un parón internacional de dos semanas.