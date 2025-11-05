La última vuelta de tuerca de Corberán en busca de soluciones

Carlos Corberán busca soluciones a la crísis de juego y resultados por la que atraviesa el equipo. Su última vuelta de tuerca ha sido probar en el entrenamiento de este martes una defensa de cinco con tres centrales, dos carrileros y un trivote en el centro del campo con Pepelu de eje que pemita liberar a Javi Guerra y André Almeida en fase ofensiva. En punta de ataque, dos delanteros.

El análisis del mal momento del Valencia CF es complejo. Son varios los factores que, cuando se juntan, forman esa catarsis de competitividad nula que está mermando al equipo. Sin embargo, hay una causa que resalta en un momento en específico y es cuando salen las alineaciones. Corberánno encuentra su alineación ideal en el terreno de juego, ese grupo de jugadores que son tu once de gala ante cualquier adversidad. Desde el inicio de la temporada el técnico de Cheste no ha repetido el mismo once inicial ni una sola vez, algo poco usual en cualquier equipo. Esto no tendría porque ser negativo ya que podría deberse a tu versatilidad para adaptarse a los distintos rivales de cada jornada, sin embargo los resultados evidencian que estos 'onces cambiantes' no son un plan que coseche victorias.

Eso sí, lo colectivo tampoco ayuda. En una situación crítica como en la que está sumergida el Valencia C. F. todo se agrava. Factores como la ya comentada 'falta de encaje' de los fichajes veraniegos en la plantilla no son un aliciente para la instauración de un once fijo. "Tenemos que encontrar la manera de ser competitivos", esta es una de las frases más comentadas por Carlos Corberán y va directamente ligada a este tema. Si el equipo no compite, hay que buscar alternativas y estas podrían pasar por el cambio en la formación.

La versatilidad con sus luces y sombras

A su vez, el técnico blanquinegro ha probado otro tipo de formaciones, como la 4-2-3-1 o la 5-3-2 ante Getafe y FC Barcelona respectivamente. Contra los azulones el cambio táctico salió bien, firmando el único buen encuentro real del equipo, pero contra los de Hansi Flick esta nueva alineación no funcionó en absoluto, protagonizando (nuevamente) una de las goleadas de la temporada.

Javi Guerra durante la goleada del Barça ante el Valencia CF por 6-0 / RRSS FC Barcelona

Esto genera un claro problema para Corberán, que necesita que sus jugadores rindan a un nivel mínimo (en lo que a un jugador de Primera División se refiere) para poder fijar un once. Esto es más importante de lo que parece a simple vista ya que podría ser el primer 'ladrillo' para reconstruir un equipo roto y que se dirige, sin aparente resistencia, hacia el abismo de la Segunda División.