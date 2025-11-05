Premio internacional para Jaume Durà

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho pública la lista de convocados para la próxima concentración de las selecciones sub-18 y sub-19, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre en Marbella. Será una cita especial, ya que ambas categorías trabajarán de manera conjunta e incluso disputarán dos partidos mixtos entre futbolistas de ambos grupos. Entre los seleccionados destaca la presencia del jugador del Valencia CF Jaume Durà (2008), que continúa su ascenso imparable en el fútbol formativo español. Durà formará parte de una lista de 24 jugadores citados por David Tenorio, que pretende potenciar la convivencia y la progresión de los jóvenes talentos españoles en un entorno competitivo.

El Mestalla celebra el segundo gol al Torrent / Valencia CF

Jaume Durà, una joya de Paterna en crecimiento

El mediocentro valenciano Jaume Durà vive uno de los momentos más dulces de su joven carrera. Tras haber pasado por las categorías sub-15, sub-16 y sub-17 de España, el futbolista del Valencia Mestalla recibe ahora su primera convocatoria con la sub-18, un reconocimiento al excelente trabajo que viene realizando en la academia blanquinegra.

Durà se ha consolidado en el filial valencianista, donde ya ha marcado su primer gol esta temporada en el empate ante el Torrent. Su madurez sobre el terreno de juego, su calidad técnica y su capacidad para llegar al área rival le han convertido en una pieza clave para Miguel Ángel Angulo, técnico del Mestalla, que ve en él a un futbolista con un potencial enorme.

En una cantera que ha visto nacer a figuras como Ferran Torres o Kang In Lee, Jaume Durà se perfila como el siguiente gran talento ofensivo llamado a brillar en el primer equipo del Valencia CF.

Fuerte presencia valenciana en las categorías inferiores de España

La convocatoria de la sub-18 no es la única buena noticia para el fútbol valenciano. El Valencia CF aporta también al guardameta Pablo Mollá (2008), que vivirá su primera experiencia con España, además de otros nombres destacados en diferentes categorías. En la sub-15 estarán Ricar Pérez, Alfonso Calderón y Yulian Mosquera; en la sub-16, Iván Valero y Daniel Sancho; y en la sub-17, Iker Herrera, Hugo Giner y Marc Martínez.

Por su parte, el Levante UD también celebra la presencia de Nacho Pérez (2008), lateral derecho que debutará en la categoría sub-18 tras haber pasado por la sub-17. Otros jugadores de la Comunitat Valenciana, como Carlos Macià (Villarreal CF) o David Delgado (Elche CF), repiten convocatoria tras su participación en el pasado Torneo Cuatro Naciones disputado en Turquía.

Canteranos valencianistas, talento internacional

La proyección de los jóvenes del Valencia CF va mucho más allá de la selección española. Hasta once futbolistasformados en Paterna han sido llamados por distintos combinados nacionales. Entre ellos destacan Ismail El Aoud, convocado con Marruecos sub-17 y sub-18; Yaroslav Boyko con Ucrania sub-19; Dominykas Taucas con Lituania sub-19; Alin Gera con Rumanía sub-19; Vicent Abril y Raúl Jiménez con España sub-20; y Alain Gómez, que representará a Argentina sub-20.

Vicent Abril y Raúl Jiménez / VCF

Una muestra más de la proyección internacional y la calidad que sigue brotando de la factoría de Paterna, una de las más prolíficas de Europa. Y en medio de ese grupo brillante, el nombre de Jaume Durà resalta como símbolo del presente y del futuro del fútbol valencianista.