Toni Lato lesionado dos meses

Continúan los problemas para el RCD Mallorca, Toni Lato ha caído lesionado y no podrá jugar hasta final de año. El ex del Valencia CF sufre un problema en la zona de los isquiotibiales, concretamente en el bíceps femoral de su pierna izquierda, por lo que su ausencia será para varias jornadas. La lesión del lateral llegó en su vuelta a la titularidad ante el Atlètic Sant Just en la Copa del Rey. Tuvo que salir antes del descanso, y las pruebas médicas han confirmado lo esperado.

Situación límite del equipo

El RCD Mallorca no ha tenido el inicio de liga esperado. Los Bermellones solo han sumado nueve puntos en once jornadas y están empatados a puntos con el Valencia CF, situado en zona de descenso. Los de Jagoba Arrasate viajan a Getafe con la necesidad de puntuar para abandonar la mala dinámica que arrastran. La firmeza que mostró en la zona defensiva la pasada campaña es lo antagónico a lo visto esta temporada. Al equipo le llegan con facilidad y durante parte del partido sé los defensas se ven superados.

La lesión de Lato dificulta todavía más la situación. Aunque el de la Pobla de Vallbona no es titular, el bajo estado de forma de Mojica hacía pensar que iba a contar con más minutos de los habituales las próximas jornadas. El mercado de invierno va a ser un respiro para el equipo, que intentará incorporar a algún futbolista que refuerce las partes más débiles del equipo.

Jagoba Arrasate en la previa ante el Real Betis / EFE

Alternativas

Jagoba Arrasate tiene más alternativas si no quiere contar con Mojica como titular, aunque todas ellas arriesgadas. Tanto Mateu Morrey como Pablo Maffeo han ocupado esa posición en alguna situación, pero juegan a pierna cambiada y no es su lugar natural en el campo. El técnico también puede apostar por Salhi y Javier Olaizola, canteranos que ya han tenido minutos con el primer equipo.