El Valencia desentierra los peores fantasmas

Tras la sonrojante derrota en el Santiago Bernabéu a manos del Real Madrid, el Valencia CF alargó a seis los partidos consecutivos sin conocer la victoria en LaLiga, con un balance de dos empates y cuatro derrotas. La dinámica, que por supuesto ha arrastrado al equipo hasta los puestos de descenso, es de dos puntos sumados de los últimos 18 posibles, números que ya son comparables a los peores momentos de la temporada pasada antes de que Corberán llegara al cargo.

La afición confiaba en que lo que sucedió el curso 2024/25, cuando el Valencia llegó a ser colista a cuatro puntos de la salvación, fuera una circunstancia puntual que no volvería a repetirse, pero con Meriton al mando amenaza con ser una constante temporada tras temporada. Por lo pronto, en este inicio de campaña 2025/26 va camino de repetirse, hasta el punto de que ya ha desenterrado los peores fantasmas que atormentaron al equipo hace menos de un año.

VALENCIA SPD VALENCIA-VILLARREAL / Eduardo Ripoll

A ritmo del peor Valencia

El de la temporada pasada fue, sin duda, el peor Valencia que se ha visto jamás. En la primera vuelta apenas sumó 13 puntos, vivió de forma habitual en puestos de descenso y encadenó tres dinámicas distintas de resultados en los que apenas sumó puntos: En las primeras cinco jornadas, sumó 1 punto de 15 posibles; de la jornada 7 a la 13 sumó 4 puntos de 21; y de la 15 a la 19 sumó 2 de 15 puntos posibles. La actual racha del equipo, con seis partidos sin ganar y 2 puntos sumados de 18 posibles, ya está a la altura de las peores del curso pasado.

Un gol en el descuento, el inicio de todo

La actual crisis arrancó de la forma más desafortunada posible, con un tanto de Javi Puado en el último minuto que dejó en empate a dos el partido entre Espanyol y Valencia. Los de Corberán estaban a un minuto de sumar la segunda victoria seguida tras la victoria ente el Athletic pero tuvieron que conformarse con un solo punto. Una semana más tarde, el Valencia tenía la oportunidad de hacer 'bueno' el punto si ganaba al Real Oviedo en Mestalla, pero otro golpe de 'cara o cruz' afectó a los de Corberán. Con 1-0 en el marcador Danjuma tuvo la oportunidad de dejar el partido visto para sentencia desde el punto de penalti, pero falló el lanzamiento y el conjunto ovetense, en un final de partido ridículo del Valencia, remontó para llevarse los tres puntos.

VALENCIA, 25/10/2025.- El lateral del Valencia JosÃ© Luis GayÃ¡ es increpado por el pÃºblico al ser sustituido, durante el partido de la dÃ©cima jornada de LaLiga EA Sports disputado este sÃ¡bado en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque

Posteriormente llegó la visita a Montilivi, en la que Diego López pudo empatar el gol inicial de Vanat, pero de nuevo una mala segunda parte propició otro gol del Girona y la victoria local. Tras el último parón, el Valencia empató a cero frente en Mendizorroza frente a un Alavés que mereció ganar y posteriormente cayó 0-2 en Mestalla ante el Villarreal. El último partido, la goleada en el Bernabéu. En total, dos empates y cuatro derrotas (2/18 puntos).

Oportunidad antes del parón

Los parones de selecciones pueden ser factores psicológicos y el Valencia tiene la oportunidad de aprovechar uno de ellos este fin de semana. El conjunto blanquinegro recibe al Betis en Mestalla antes del tercer alto en el camino internacional de la temporada, y dependiendo del resultado la situación del equipo podría cambiar radicalmente. Sumar una nueva derrota agravaría más si cabe la crisis y daría a pie a dos semanas de cantos de sirena y malas sensaciones. Por el contrario, un triunfo apagaría ligeramente el incendio que se ha generado y permitiría a la plantilla trabajar 14 días con más tranquilidad.