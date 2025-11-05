El Valencia viaja a Qatar dentro del 'plan Gourlay'

El Valencia CF viaja a Qatar dentro del 'plan Gourlay'. Según ha podido saber SUPER, dos técnicos del club se desplazan hoy al Mundial Sub-17 en busca de talento joven. Captar futbolistas internacionales de proyección es uno de los objetivos marcados en rojo por el CEO de Fútbol desde su llegada a la entidad de Mestalla. Y es que el ejecutivo escocés considera necesario anticiparse a otros clubes para desarrollar jugadores con futuro en el primer equipo.

El Valencia viaja hoy al Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar desde el 3 al 27 de noviembre con la misión de captar futbolistas jóvenes que atraeviesan por procesos de formación y todavía no han explotado en la élite. El club ya estuvo en el mes de octubre tomando nota de jugadores en el Mundial Sub-20 de Chile. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los futbolistas interesantes ya se han asomado a sus primeros equipos y son inalcanzables. En este sentido, el mercado del Mundial sub-17 tiene mayor valor para el Valencia porque los jugadores están por romper a primer nivel y se ajustan mejor a los parámetros económicos del club. Es un mercado más asequible.

El problema de la inversión

Gourlay tiene la firme intención de extender su red de ojeadores como demuestra la presencia de técnicos en los torneos internacionales de máximo nivel o la voluntad de crecer a nivel Europa y Sudamérica, como publicó Ser Deportivos Valencia. El problema es que de nada sirven los seguimientos y los informes técnicos a promesas mundiales si a continuación no van acompañados de inversión económica. Y ese es el handicap con el que se ha encontrado la Academia en los últimos años. El área de captación del Valencia no ha parado de viajar al extranjero durante las últimas temporadas: Senegal, Orlando, Marruecos, Portugal, Mali, Bulgaría... Sin embargo, a la hora de la verdad no ha tenido la inyección económica suficiente detrás de la propiedad para competir con el resto de secretarías técnicas interesadas y acometer operaciones de nivel. Resultado: se han escapado jugadores interesantes que estaban muy adelantados. ¿Será Gourlay capaz de cambiar eso? Los precedentes dicen lo contrario, pero el tiempo lo dirá.

Una de las tareas de Gourlay

La captación de talento joven a medio plazo solo es una de las patas del 'plan Gourlay'. El CEO de Fútbol afronta en las próximas fechas tareas más urgentes como el banquillo del primer equipo (confianza máxima en Carlos Corberán), los fichajes del mercado de invierno (la idea es reforzarse posiciones con jugadores más 'hechos') y los cambios en la estructura deportiva con nuevos responsables, también a nivel 'scouting' internacional.