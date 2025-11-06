La agencia de David Villa ficha a Quique Sánchez Flores

DV7 Management (David Villa 7 Management) ha anunciado que se ha hecho con los servicios de representación del entrenador Quique Sánchez Flores. El exjugador y extrenador del Valencia CF anda en la búsqueda de un nuevo proyecto que le motive después de no entrenar desde la segunda parte de la temporada 2023/24 al Sevilla FC.

La temporada pasada el madrileño estuvo en negociaciones con los dirigentes del Valencia para dirigir al equipo en sustitución de Rubén Baraja. Sin embargo, finalmente, las dos partes no alcanzaron un acuerdo económico, mientras cobraba más fuerza la apuesta por el valenciano Carlos Corberán, quien salvó al equipo de la quema del descenso a Segunda división.

La agencia de representación del 'Guaje' Villa ha hecho pública la llegada de Quique a su cartera de representados dándole la bienvenida: "Quique Sánchez Flores se une a la familia DV7Management. Wellcome!!", escribe la cuenta oficial de DV7, donde se repasa la amplia trayectoria en los banquillos del entrenador de 60 años.

Villa y Quique, dos años juntos en el Valencia

Quique y David Villa, fichado por el Valencia en junio de 2005, coincidieron durante algo más de dos años en el equipo entrenado por el madrileño y que dependía en ataque de manera especial de los goles del ariete asturiano procedente del Zaragoza por 12 millones de euros, más IVA. Es decir, por la cláusula que tenía fijada en la entidad maña.

Con el Valencia, Quique estuvo en las posiciones elevadas de la clasificación, si bien, contó con un elenco de futbolistas muy importante, entre el mismo, además, de Villa, por ejemplo: Cañizares, Ayala, Albelda, Baraja, Vicente o Joaquín Sánchez, actual dirigente del Betis, fichado en el verano de 2006 por 25 millones.

Dos billetes de Champions con el VCF y títulos con Benfica, Atlético y Al-Ain

Durante las dos temporadas previas a la destitución por parte de Juan Soler, en los comienzos del curso 07/08, Quique llevó al equipo a la Champions tras quedar tercero y cuarto de la liga española. De hecho, en la Liga de Campeones 2007, el Valencia fue eliminado por el Chelsea en los cuartos de final después de haber dejado atrás en los octavos a un rival como el Inter de Milán.

Más tarde, en 2010, Quique levantó los títulos de la UEFA Europa League y la UEFA Supercup con el Atlético de Madrid. Además de, un año antes, la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica. Entre 2012 y 2014, en el banquillo del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, el madrileño añadió a sus palmarés la Copa de la Liga y dos Copas Presidente del país del Golfo Pérsico.

Más recientemente, Quique pasó con éxito por Getafe y Sevilla, a los que salvó del descenso en 2022 y 2024. La experiencia en los banquillos de la Liga de aquel joven jugador que en 1984 llegó al Valencia del Pegaso alcanza los 353 partidos.