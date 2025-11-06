Carlos Corberán sigue sin repetir once en toda la temporada

Si algo no funciona, cámbialo. Es una de las consignas habituales en la vida y, por lo tanto, afecta directamente al fútbol. Todos los entrenadores tienen su sistema y jugadores preferidos, una base, pero a partir de ella suelen realizar pequeñas modificaciones en función de las lesiones, sanciones o peculiaridades puntuales de los rivales. Hasta ahí todo normal. Pero lo asombroso llega cuando analizas los onces iniciales del Valencia CF este curso 25/26 en el que el equipo se encuentra en puestos de descenso mientras ofrece una mala imagen a los aficionados.

En las once jornadas de Liga y en la primera ronda de la Copa del Rey, Carlos Corberán no ha repetido un once inicial, en el que los únicos jugadores que han sido titulares todas las jornadas ligueras han sido el guardameta vasco Julen Agirrezabala y el central valenciano César Tárrega.

Desde su llegada la pasada Navidad con el equipo en descenso, el técnico del Valencia atraviesa por su situación más complicada de resultados. Carlos Corberán logró una gran remontada para salvar al Valencia con un once inicial bien definido, sin pocos cambios, pero esta temporada, en la que el equipo es antepenúltimo con nueve puntos, sus alineaciones han variado en todos los partidos. Hubo dudas sobre si repetiría la pasada jornada ante el Villarreal, pero finalmente estrenó un nuevo.

Julen Agirrezabala para el penalti lanzado por Vinicius Jr / EFE

Los únicos futbolistas indiscutibles para el entrenador valencianista son el guardameta vasco y el central valenciano, mientras que Arnaut Danjuma únicamente no fue titular en la primera jornada, aunque sí tuvo minutos pocos días después de anunciarse su fichaje. Con diez partidos como titulares también están los extremos Luis Rioja y Diego López.

Así, más allá de la portería y las bandas, los jugadores van cambiando en todas las líneas. En la defensa, se debe sobre todo debido a la lesión muscular de Mouctar Diakhaby y las molestias en la rodilla de Dimitri Foulquier.

En el puesto de ambos han entrado José Copete, que comenzó como titular, pero después pasó a serlo el central franco-guineano, y Thierry Rendall, respectivamente. Por su parte, José Luis Gayà, con algunas molestias puntuales, ha jugado nueve partidos como titular y el resto han sido para Jesús Vázquez.

Copete, ante Mbappé / EFE

En el centro del campo, quien más ha jugado de inicio ha sido Javi Guerra con ocho titularidades, mientras que Pepelu y Santamaría han sido titulares en siete ocasiones. Por lo tanto, en el doble pivote han jugado juntos todos con todos.

Dani raba Vs Lucas Beltrán

En ataque, Dani Raba comenzó la temporada como titular (3), pero ha ido perdiendo peso, y el puesto para acompañar a Danjuma, que suele jugar en punta, pero también ha jugado algunos partidos en el extremo izquierdo, se lo disputan entre Hugo Duro, con seis titularidades, y el argentino Lucas Beltrán, que ha ganado protagonismo en las últimas jornadas (3).

Raba y Hugo Duro, celebrando un gol / EFE

La versatilidad del esquema con sus luces y sombras

A su vez, el técnico blanquinegro ha probado otro tipo de formaciones, como la 4-2-3-1 o la 5-3-2 ante Getafe y FC Barcelona respectivamente. Contra los azulones el cambio táctico salió bien, firmando el único buen encuentro real del equipo, pero contra los de Hansi Flick esta nueva alineación no funcionó en absoluto, protagonizando (nuevamente) una de las goleadas de la temporada.