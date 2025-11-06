Confirmado: baja importante en el Betis para Mestalla

La ilusión duró poco. Los entrenamientos del Real Betis dejaban esta semana una imagen esperanzadora: Isco Alarcón volvía a pisar el césped y a ejercitarse junto al grupo después de varias semanas de trabajo individual. Una escena que muchos interpretaron como la antesala de su regreso, quizá incluso en Mestalla. Pero no. El malagueño no estará disponible para Manuel Pellegrini en la cita liguera ante el Valencia, y su esperado retorno tendrá que esperar unos días más.

Un espejismo con fecha marcada

El propio club verdiblanco mantenía la prudencia. Pese a que Isco ha completado parte de los entrenamientos con sus compañeros, los servicios médicos del Betis y el cuerpo técnico no quieren correr riesgos con un futbolista que ya sufrió una fractura de peroné en 2024 y estuvo más de siete meses fuera de los terrenos de juego. Ahora, tras una nueva lesión en el mismo hueso sufrida en el amistoso veraniego ante el Málaga, la prioridad es que su vuelta sea definitiva.

Isco durante su periodo de lesión / EFE

El parte médico inicial marcaba un plazo aproximado de seis semanas, y el calendario apunta a que su reaparición podría producirse tras el parón internacional. En Heliópolis no hay prisas: la plantilla ha aprendido la lección y sabe que forzar a su jugador más determinante sería un error.

El Betis, sin su brújula

Mientras tanto, Pellegrini sigue sin poder contar con su pieza más influyente. La ausencia de Isco ha obligado al técnico chileno a reinventar el centro del campo y a apostar por un fútbol más vertical, sustentado en la frescura de hombres como Lo Celso o Antony. Aun así, el Betis echa de menos la pausa, la visión y la clarividencia del malagueño, que antes de su lesión se había convertido en el dueño y señor del Benito Villamarín. En Mestalla, por tanto, el Betis buscará mantener su buena dinámica sin su referente.