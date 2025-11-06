Confirmado: baja importante en el Betis para Mestalla
El malagueño ha dado un paso más en su recuperación y ya trabaja junto al resto de sus compañeros, aunque Manuel Pellegrini no podrá contar con él ante el Valencia. Su regreso definitivo se espera tras el parón
La ilusión duró poco. Los entrenamientos del Real Betis dejaban esta semana una imagen esperanzadora: Isco Alarcón volvía a pisar el césped y a ejercitarse junto al grupo después de varias semanas de trabajo individual. Una escena que muchos interpretaron como la antesala de su regreso, quizá incluso en Mestalla. Pero no. El malagueño no estará disponible para Manuel Pellegrini en la cita liguera ante el Valencia, y su esperado retorno tendrá que esperar unos días más.
Un espejismo con fecha marcada
El propio club verdiblanco mantenía la prudencia. Pese a que Isco ha completado parte de los entrenamientos con sus compañeros, los servicios médicos del Betis y el cuerpo técnico no quieren correr riesgos con un futbolista que ya sufrió una fractura de peroné en 2024 y estuvo más de siete meses fuera de los terrenos de juego. Ahora, tras una nueva lesión en el mismo hueso sufrida en el amistoso veraniego ante el Málaga, la prioridad es que su vuelta sea definitiva.
El parte médico inicial marcaba un plazo aproximado de seis semanas, y el calendario apunta a que su reaparición podría producirse tras el parón internacional. En Heliópolis no hay prisas: la plantilla ha aprendido la lección y sabe que forzar a su jugador más determinante sería un error.
El Betis, sin su brújula
Mientras tanto, Pellegrini sigue sin poder contar con su pieza más influyente. La ausencia de Isco ha obligado al técnico chileno a reinventar el centro del campo y a apostar por un fútbol más vertical, sustentado en la frescura de hombres como Lo Celso o Antony. Aun así, el Betis echa de menos la pausa, la visión y la clarividencia del malagueño, que antes de su lesión se había convertido en el dueño y señor del Benito Villamarín. En Mestalla, por tanto, el Betis buscará mantener su buena dinámica sin su referente.
- El Valencia viaja a Qatar dentro del 'plan Gourlay'
- La última vuelta de tuerca de Corberán en busca de soluciones
- Gran debut de Lucas Marí en la NCAA
- Copa del Rey: Fecha, hora y dónde ver gratis el sorteo de la segunda eliminatoria
- Novedades importantes en las obras del Nou Mestalla
- Un ex del Valencia Basket está cerca de hacer historia en México
- El Valencia desvela cómo será la estructura de la gran cubierta del Nou Mestalla
- Dos jugadores al margen en el último entrenamiento del Valencia