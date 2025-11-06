Ribera: "Ahora tenemos una patata caliente"

Tomás Ribera, líder de la grada de animación del Valencia CF, se ha manifestado en las últimas horas sobre la crisis en la que está instaurado el club, en zona de descenso a Segunda, así como del papel que quiere jugar la Curva Nord en los próximos encuentros, empezando por el domingo ante el Real Betis en Mestalla.

Según Ribera, entrevistado en el programa 'Punt a punt' de À Punt Ràdio ahora los aficionados tienen una "patata caliente" porque "los jugadores están bloqueados y, es hora de decirlo, no tienen nivel". En el mismo programa, añadió que "el principal responsable de la situación es Peter Lim y los tentáculos que tiene en València".

Horas más tarde, en redes sociales, el responsable de la Curva ha apuntado que el domingo van "a demostrar" que son capaces de "tirar de Mestalla" y estarán apoyando al equipo por el escudo, "por nadie más".

Imagen de club "infame, lamentable y vergonzosa"

Cuestionado por la "imagen del equipo" en Madrid, Ribera dijo que "no se puede permitir que un escudo de la entidad del de nuestro Valencia dé esa imagen tan infame, lamentable y vergonzosa del Bernabéu". "No olvidemos que el Madrid y el Barcelona son rivales del Valencia, para los que hemos conocido la verdadera esencia del Valencia esto no se puede permitir. Creo que tocó fondo el Valencia. La sensación de inferioridad sobre el terreno de juego no la recuerdo en un partido en el Bernabéu... Fue como si jugara un Tercera. Los jugadores están bloqueados, y es hora de decirlo: no tienen el nivel. Ahora tenemos una patata caliente, los aficionados estamos cabreados, y en ese estado lo que buscas es culpables. El principal responsable es el que nos ha llevado a estar donde estamos, Peter Lim y sus tentáculos que tiene en València", concluyó en el programa de radio en alusión a los gestores del club sobre el terreno.

Mensaje en las redes sociales: el jugador doce

Ribera ha precisado que el domingo "se va a ir a Mestalla a animar" porque dice que la Curva es "el jugador número '12'". "Los que tengan en mente ir a silbar, protestar, señalar, etc que se queden en casa. No lo hago por los jugadores ni por Meriton. Lo hago por el Valencia", apuntó. En el texto que acompaña el vídeo de Instagram se lee: "Este verano, cuando se anunció nuestra vuelta a Mestalla, fue una gran alegría para el valencianismo porque la @cn10_vlc es capaz de tirar de Mestalla como merece nuestro escudo, y Mestalla cuando ruge gana partidos.

Y el domingo contra el Betis lo vamos a demostrar! Vamos a demostrarle a nuestro escudo que ahora que está jodido de verdad estamos ahí! Habéis leído no? Por nuestro escudo! Por nadie más! Yo quiero ganar y es lo único que me importa, y para ello Mestalla no puede restar sino que debe sumar, y no podemos silbar o increpar a la mínima porque restaremos. Y para muestra está el caso de Gayá, que desde que está siendo criticado su rendimiento aún ha bajado más. Pues imaginaros con el resto, que son más jóvenes y por ende más vulnerables.Ya os digo que no darían ni una. VCF O MORT!".

El balance en casa desde el regreso de la Curva Nord

Desde el regreso de la Curva Nord, el Valencia ha disputado seis encuentros de Liga con la grada de animación presente, en los últimos frente a Villarreal, Alavés u Oviedo, los futbolistas fueron el principal foco de las críticas desde esa zona del graderío, en los que se escuchó el clásico cántico de "jugadores, mercenarios". El balance, en cuanto a resultados, del Valencia como local en lo que va de temporada es de dos victorias, dos empates y dos derrotas: Real Sociedad (1-1), Getafe (3-0), Athletic (2-0), Oviedo (1-2), Alavés (0-0) y Villarreal (0-2). Son ya tres citas sin conocer el triunfo en un global de ocho puntos logrados sobre 18 posibles.