Hugo Duro, seria duda para el Valencia-Betis

Más problemas para Carlos Corberán. Hudo Duro es seria duda para el partido del domingo en Mestalla entre el Valencia y el Real Betis. El delantero arrastra un problema en el tobillo durante toda la semana y, tal y como ha podido confirmar SUPER, es muy difícil que esté al cien por cien para el encuentro. El jugador no está descartado definitivamente para la lista de convocados, pero su presencia en el once inicial es muy complicada.

Hugo Duro ha sido uno de los seis futbolistas que ha acudido a la ciudad deportiva de Paterna este jueves en el día libre de la plantilla. El delantero blanquinegro se ha puesto en manos de los fisios del club y, aunque las sensaciones cada día que pasa son mejores, su participación contra el Betis es muy difícil. Ahora mismo reina el pesimismo de puertas para adentro. El futbolista no entrenó con el resto de compañeros en la sesión del miércoles.

Hugo Duro acumula cuatro goles en lo que va de temporada: tres en LaLiga contra Getafe, Athletic y Espanyol y uno en Copa del Rey frente al Maracena. Corberán tendrá que elegir en ataque entre Danjuma, Lucas Beltrán y Diego López. La posible baja de Hugo Duro se une a las seguras, tal y como informaba este periódico el lunes, de Ugrinic, Foulquier, Ramazani y Diakhaby.

Hugo Duro, durante su festejo del 1-0 / EFE

4 días de descanso de 28

El equipo disfruta de hoy de un día libre antes de los dos entrenamientos del viernes y del sábado previos al partido contra el Betis en Mestalla. Los jugadores han tenido 4 días de descanso de los últimos 28.