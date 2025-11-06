Manolo el del Bombo, nominado a los premios 'The Best' 2025

La FIFA ha publicado la lista de los nominados a los premios 'The Best' 2025. El Valencia CF no tiene ningún tipo de representación en materia de futbolistas y entrenadores, pero sí a nivel de aficionados. Por increíble que parezca, Manolo el del bombo, es uno de los nominados en los prestigiosos premios de la FIFA. El mítico aficionado del Valencia CF y la selección española es uno de los candidatos para llevarse el Premio a la Afición de la FIFA junto a Alejandro Ciganotto (ARG) y los Aficionados del Zakho (IRQ). Un reconocimiento más que merecido que hace honor al gran Manolo. La votación de cada categoría comienza hoy y acaba el 28 de noviembre.

Manuel Cáceres, el famoso seguidor de la selección española durante las últimas cinco décadas, más conocido como Manolo ‘El del bombo’, falleció el pasado 1 de mayo de 2025 a los 76 años de edad.El hincha comenzó a hacerse popular durante el Mundial celebrado en España de 1982, acompañado de su inseparable bombo, y asistió a diez citas mundialistas para animar a España, faltando únicamente a la última de Catar.

Manolo, residente en los últimos años en la localidad castellonense de Moncófar, asistió al último compromiso de España en Mestalla, en los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos, que se resolvió en la tanda de penaltis el pasado 24 de marzo. Nacido en Ciudad Real, se trasladó pronto a Huesca, donde nació su pasión por el fútbol y se convirtió en habitual en las gradas del Alcoraz para animar al equipo local y más tarde también al Zaragoza.

El Mundial de 1982 y Mestalla

Aunque ya asistió a la Eurocopa de 1980, su salto a la popularidad se dio tras el Mundial de 1982 en España, donde se recorrió más de 15.000 kilómetros en autostop y su imagen ataviado con su gran chapela, el cachirulo al cuello, la camiseta de la selección con el 12 a la espalda y su inseparable bombo comenzó a ser popular para los aficionados al fútbol de aquel entonces.

Sin embargo, su pasión por la selección en la cita mundialista le arruinó y, tras un par de años difíciles, se instaló definitivamente en Valencia, donde abrió un bar frente al estadio de Mestalla, que regentó durante más de tres décadas y que fue uno de los centros futboleros indispensable de la ciudad.

A pesar de los vaivenes económicos durante todos esos años, Manolo, que ya estaba jubilado, nunca dejó de animar a la selección española, la gran pasión de su vida, en todos los grandes torneos.

¿Quién es Alejandro Ciganotto?

El término "superfan" se usa con frecuencia, pero en el caso de Alejandro Ciganotto, hincha de Racing Club de Avellaneda, no podría ser más preciso. Desde 2024, Ciganotto se ha hecho famoso por viajar por tierra para seguir a Racing en cada partido que ha disputado en Sudamérica. Combinando caminatas y autostop, siguió cada paso de su camino hacia la victoria en la Copa Sudamericana el año pasado. En mayo de este año, recorrió más de 7000 km, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria de su equipo sobre el Atlético de Bucaramanga en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Por qué los aficionados del Zakho SC?

Antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes contra Al-Hudood, el 13 de mayo, los aficionados del Zakho SC lanzaron miles de peluches al campo, que luego fueron recogidos antes del inicio del encuentro y donados a niños enfermos. "El lanzamiento de juguetes infantiles al estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia", se lee en un comunicado del club. "Nuestros aficionados son el pilar del equipo y siempre llaman la atención con sus creativas actividades. Esperamos que su apoyo continúe mientras luchamos por alcanzar mayores éxitos"

Mejores jugadores y entrenadores

Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominamos al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.

No serán los únicos representantes de la Liga española, ya que entre los candidatos al premio también figura el atacante brasileño del Barcelona Raphinha.

Un galardón al que también aspira el delantero francés el París Saint-Germain Ousmane Dembélé, que el pasado mes de septiembre fue premiado con el Balón de Oro por delante del español Lamine Yamal y de su compañero de equipo portugués Vitinha, que también figura entre los nominados al premio The Best.

Completan la nómina de candidatos el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea)

El internacional español David Raya, cancerbero del Arsenal inglés, pugnará, entre otros, con el portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el guardameta polaco del Barcelona Wojciech Szczęsny por el The Best al mejor portero.

Un premio al que también aspiran el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

En la categoría de mejor entrenador, el español Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, competirá por el premio con el preparador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, y el técnico del Arsenal inglés, el español Mikel Arteta.

Igualmente aspiran al The Best el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, el neerlandés Arne Slot, técnico del Liverpool, el italiano Enzo Maresca (Chelsea) y el seleccionador mexicano Javier Aguirre, que llevó al 'Tri' al triunfo en la Copa de Oro de la CONCACAF.

Por último, el ya fallecido Manolo el del Bombo, el icónico hincha que acompañó durante décadas por todo el mundo a la selección española, está nominado al The Best a la mejor afición, junto a los seguidores del Zakho iraquí,

Completa la terna el argentino Alejandro Ciganotto, el seguidor del Racing de Avellaneda que caminó desde Argentina a Río de Janeiro para asistir a la semifinal de la Copa Libertadores entre su equipo y el Flamengo brasileño.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

- Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)

- Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)

- Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)

- Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)

- Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)

- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)

- Pedri (España y Barcelona)

- Raphinha (Brasil y Barcelona)

- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)

- Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)

- Lamine Yamal (España y Barcelona)

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

- Javier Aguirre (México)

- Mikel Arteta (Arsenal)

- Luis Enrique (París Saint-Germain)

- Hansi Flick (Barcelona)

- Enzo Maresca (Chelsea)

- Roberto Martínez (Portugal)

- Arne Slot (Liverpool)

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)

- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)

- Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)

- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)

- Manuel Neuer (Alemania y Bayern de Múnich)

- David Raya (España y Arsenal)

- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)

- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)

Premio The Best a mejor jugadora:

- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea.

- Nathalie Björn, Suecia y Chelsea.

- Aitana Bonmatí, España y Barcelona.

- Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea.

- Mariona Caldentey, España y Arsenal.

- Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current.

- Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon.

- Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon.

- Patri Guijarro, España y Barcelona.

- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon.

- Lauren James, Inglaterra y Chelsea.

- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal.

- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona.

- Clàudia Pina, España y Barcelona.

- Alexia Putellas, España y Barcelona.

- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal.

- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal.

Premio The Best al mejor entrenador/a de fútbol femenino:

- Sonia Bompastor, Chelsea.

- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon.

- Seb Hines, Orlando Pride.

- Renée Slegers, Arsenal.

- Sarina Wiegman, Inglaterra.

Premio The Best a mejor guardameta:

- Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham.

- Cata Coll, España y Barcelona.

- Christiane Endler, Chile y Olympique de Lyon.

- Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea.

- Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride.

- Chiamaka Nnadozie, Nigeria y París FC/Brighton & Hove Albion.

- Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United.