Ocho años de falta de regularidad con el gol

El gol se ha convertido en un bien escaso en Mestalla. Ocho años después de los últimos grandes referentes ofensivos, el Valencia continúa sin hallar la ansiada regularidad en el área rival. En las once primeras jornadas de Liga, el conjunto de Carlos Corberán suma apenas 10 goles, lo que equivale a un promedio de 0.9 tantos por partido, y encadena tres encuentros consecutivos sin marcar. Un registro preocupante que vuelve a encender las alarmas en un equipo que depende demasiado de los chispazos puntuales de sus atacantes.

El peso de las cifras

Según los datos de Sofascore, el Valencia genera una media de 1.8 ocasiones claras por partido, pero también falla 1.1 ocasiones claras de esas mismas. En otras palabras, más de la mitad de las oportunidades nítidas acaban desperdiciadas. Esta tendencia explica buena parte de los problemas actuales del conjunto che: se crea (no en exceso), pero no se concreta.

La aportación de los fichajes, a excepción de Danjuma, sigue siendo muy pobre / JM LOPEZ

Los últimos goleadores regulares

Desde la temporada 2017/18, solo dos delanteros han logrado romper la barrera psicológica y deportiva de cuatro partidos consecutivos viendo puerta: Rodrigo Moreno y Simone Zaza. Rodrigo lo consiguió entre septiembre y octubre de 2017, anotando en cinco encuentros seguidos ante Levante, Málaga, Real Sociedad, Athletic y Betis. Ese mismo curso, Zaza firmó una racha idéntica marcando contra Málaga, Real Sociedad, Athletic, Betis y Sevilla. Antes de ellos, en la 2015/16, Paco Alcácer fue el último en acercarse al récord, con cuatro partidos consecutivos anotando en LaLiga frente a Atlético, Levante, Celta y Las Palmas. Desde entonces, ningún delantero valencianista ha mostrado una continuidad semejante.

Rodrigo y Zaza celebran un gol ante la Real Sociedad / SD

Un síntoma de un problema estructural

La falta de regularidad goleadora no se explica solo por la calidad individual. Desde hace años, el Valencia arrastra un problema estructural que va mucho más allá del césped. Bajo la gestión de Meriton Holdings, el club ha sufrido una pérdida constante de talento, una política de ventas sin rumbo deportivo y una planificación irregular que ha debilitado cada línea del equipo. Sin un proyecto estable ni una dirección clara, resulta imposible construir una plantilla competitiva y un ataque con continuidad. El resultado es un equipo que intenta competir, pero sin la pegada que históricamente distinguía al escudo de Mestalla.

Miguel Ángel Corona / SD

Situación límite

Con el equipo instalado en una dinámica preocupante, la falta de gol amenaza con comprometer los objetivos de la temporada. Corberán busca soluciones, pero los números reflejan una tendencia que se arrastra desde hace casi una década. La falta de regularidad con el gol es ya más que una estadística: es el reflejo de un problema estructural que el Valencia aún no ha sabido (o no ha querido) resolver. Este último verano es una prueba clara de ello: la dirección deportiva dejó para el último día de mercado la urgente tarea de incorporar un delantero que compitiera con Hugo Duro, evidenciando una vez más la falta de planificación y la improvisación que marcan la gestión deportiva del club.