La Premier League 'retrata' a LaLiga de Javier Tebas

Las últimas temporadas hay quien ha tratado de mantener de forma desesperada y poco convincente el debate entre LaLiga y la Premier League, pero la competición inglesa ha arrollado a la española a todos los niveles. Económico, social y deportivo. Es incotestable.

La Premier, que cuenta con el mayor arraigo social de los aficionados hacia el club de su ciudad y con los clubes más poderosos del mundo a nivel de músculo financiero para contruir plantillas de ensueño, no solamente es la competición más entretenida y con partidos con más nivel cada fin de semana, algo que ya hace décadas que atesora, sino que en competiciones europeas han dado un golpe encima de la mesa que apenas pueden resistir equipos como el Real Madrid, el Barça, el Inter o el Bayern de Múnich.

Un contundente siete uno

En esta edición de la UEFA Champions League la supremacía de la Premier está siendo prácticamente indiscutible. En los enfrentamientos directos, de hecho, los británicos se llevan la palma, ya que en los enfrentamientos directos que se han dado hasta la fecha, los equipos de la Premier se han llevado siete y los de LaLiga solamente uno.

El Liverpool y Anfield

Esta última jornada, tanto Athletic Club como Real Madrid han mordido el polvo contra equipos que se han mostrado claramente superiores. El Liverpool de Arne Slot tumbó a los blancos gracias al gol de Alexis Mac Allister en una demostración, además, de que el ambiente en Anfield es mucho más caliente, vivo y futbolero que en el frío y turístico Santiago Bernabéu.

Por lo que respecta a los vascos, sucumbieron frente al Newcastle, que sin ser un club del 'big six' en las últimas temporadas ha dado el salto a la élite tras la inversión saudí y la gran cantidad de ingresos que le brinda ser equipo de la Premier League, demostró ir 'sobrado' contra el cuarto equipo de la liga española la pasada temporada.

NEWCASTLE (United Kingdom), 05/11/2025.- Dan Burn (R) of Newcastle in action against Alex Berenguer of Bilbao during the UEFA Champions League league phase match between Newcastle United and Athletic Club, in Newcastle, Britain, 05 November 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL / PETER POWELL / EFE

Solo el Barça ha podido ganar uno

Solamente el Barça, que ganó al Newcastle por la mínima (1-2) ha conseguido una victoria para LaLiga frente a equpos ingleses, que han ganado también a los otros participantes españoles: el Villarreal y el Atlético de Madrid.