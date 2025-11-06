Seis jugadores del Valencia CF trabajan en el día de descanso
Los lesionados, además de Duro, Agirrezabala, Guerra, Rioja, López y Rendall, han acudido en la mañana de este jueves a la Ciutat Esportiva
El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, decidió mantener el plan semanal y la jornada de descanso de este jueves, a tres días del trascendental choque del domingo, a las seis y media de la tarde, frente al Real Betis en Mestalla.
A pesar de que la presencia en la Ciutat Deportiva ha sido voluntaria, seis jugadores del equipo han acudido a las instalaciones para ejercitarse de modo individual. Como apunta 'Deportes Cope Valencia', los presentes en Paterna han sido Julen Agirrezabala, Hugo Duro -los dos no se ejercitaron con el grupo el miércoles por gestión de esfuerzos-, Javi Guerra, Diego López, Luis Rioja y Thierry Rendall.
Además de estos seis futbolistas, los cuatro lesionados también se han acercado a Paterna para continuar con el plan de rehabilitación. Es el caso de Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani, Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier. Ninguno de ellos podrá estar disponible para el duelo del domingo, correspondiente a la jornada 12 de la Liga, en que el Valencia empieza a notar la obligación de escapar cuanto antes de la zona de descenso. La previsión de los médicos apunta a que Ugrinic y Foulquier estén a disposición del entrenador para el derbi ante el Levante del viernes 21.
Corberán llegó a plantearse eliminar el día libre de la programación semanal, aunque finalmente la decisión ha sido mantenerlo. El equipo regresará a los entrenamientos el viernes, a las 10:30 horas, en la Ciutad Esportiva.
El equipo pretende cambiar la dinámica en la que se ve envuelto, decimoctavo, con apenas nueve puntos sobre 33 y en descenso, demostrando compromiso, implicación y unidad. Uno de los jugadores valencianos de la plantilla emitió ayer un mensaje en ese sentido en redes sociales, Pepelu. "Mas fuertes y más unidos que nunca", rescribió.
A la espera del portero y el '9' para medirse al Betis
Los que, en principio, sí podrán estar listos para el encuentro del domingo son Agirrezabala y Duro. Los dos son de los futbolistas más cargados, y el cuerpo técnico quiso darles una tregua durante la semana del mismo modo que ha sucedido semanas atrás con otros jugadores del equipo.
