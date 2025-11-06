Las sombras de la defensa de tres centrales en el Valencia CF

El Valencia CF llega al partido contra el Real Betis con la obligación de ganar para salir del bucle en el que se ha metido y que le ha llevado de nuevo a luchar por la permanencia. Después de la debacle del Santiago Bernabéu, una más, Carlos Corberán medita con las piezas que tiene un cambio de esquema para tratar de ser más protagonista sobre el campo y que pasa por jugar con tres centrales, dos carrileros y tres en el medio, buscando un pasillo central lo más denso posible.

Desde que llegó el entrenador de Cheste, la apuesta de jugar con tres atrás ha tenido más sombras que luces... con matices, porque la temporada pasada el esquema y la propuesta habitual pasaba por los tres defensores durante muchas fases del partido. Eso sí, los planteamientos con tres centrales puros apenas han funcionado a pesar de la gran victoria en el Santiago Bernabéu, que llegó por esa vía.

Este planteamiento con tres centrales le costó un empate frente al Girona, un gran triundo frente al Real Madrid y la doble debacle del curso pasado frente al FC Barcelona, en la que lejos de ser un equipo más sólido defensivamente, fue incapaz de frenar en absoluto la circulación de balón de un Barça que desarboló la defensa valencianista de forma muy sencilla. Lo mismo le sucedió hace unas semanas en el estadio Johan Cruyff.

Una línea de tres muy inferior

El Valencia CF llega al partido frente al Real Betis con solamente tres centrales disponibles: César Tárrega, José Copete y Eray Cömert, una línea defensiva muy inferior a la que sacó, por ejemplo, el día del Bernabéu la temporada pasada, compuesta por el propio Tárrega, Cristhian Mosquera y Mouctar Diakhaby, con la alternativa de Yarek Gasiorowski en el banquillo, una realidad que refleja a simple vista el bajón de nivel que dio el club en la retaguardia el último mercado de fichajes.

Cömert, Rioja y Dimitrievski, tras un partido / EFE

Sin el 'comodín' Foulquier

A partir de ahí, no se puede decir que aquellas ocasiones fueran las únicas en las que el conjunto valencianista jugase con defensa de tres centrales, porque el mejor Valencia de Corberán se construyó a partir de ese rol de Dimitri Foulquier -que ha sido incapaz de replicar este año- como central diestro en muchas fases del partido, desde la salida del balón hasta el cierre en acciones en las que el equipo jugaba con el bloque adelantado.

En este entramado táctico, Corberán apostó por dar más altura a José Luis Gayà desde el carril izquierdo y que Luis Rioja ocupase el derecho, dándole más recorrido y permitiéndole hacer conducciones hacia dentro buscando generar espacios que pudiera atacar Javi Guerra.

Tres por delante

En el centro del campo, de hecho, beneficiado por la solvencia de Enzo Barrenechea para sacar el balón y para encargarse del rol de pivote posicional, el equipo jugaba con André Almeida y el centrocampista de Gilet, potenciando la libertad tanto suya como la de Diego López partiendo desde la izquierda.

Este fin de semana frente al Betis, en todo caso, el equipo no podrá plantear algo estrictamente idéntico a esto. No podrá contar con Foulquier, es decir, con un futbolista que pase de tercer central a lateral diestro a la hora de presionar o de replegarse, haciendo al equipo pasar a defender con línea de cuatro y tendrá que 'obligar' a Rioja a adoptar un rol algo más defensivo cuando el equipo no tenga la pelota... en caso de que finalmente se decante por los tres centrales y el sevillano en el carril, que es lo que ha probado.