7-N: Un sexenio sin Mateu Alemany en el Valencia CF

El 7 de noviembre de 2019 se consumó una de las decisiones más controvertidas en la historia reciente del Valencia CF: la marcha de Mateu Alemany. Su salida, apenas dos meses después del despido de Marcelino García Toral, dinamitó un proyecto que había devuelto la ilusión a Mestalla. En tan solo dos temporadas, el tándem formado por el técnico asturiano y el director general balear había logrado estabilizar al club, clasificarlo dos veces consecutivas para la Champions League y conquistar la Copa del Rey de 2019, el último gran título de la entidad.

Mateu y Marcelino celebran la gesta del Centenario / EFE

El arquitecto de un proyecto ganador

Alemany llegó al Valencia en marzo de 2017, en plena crisis deportiva y con un club sin rumbo. Su experiencia en el RCD Mallorca, donde había sido artífice de varios hitos históricos, fue clave para reorganizar la estructura deportiva valencianista. Con visión, método y discreción, tejió junto a Pablo Longoria y Marcelino un plan basado en la coherencia deportiva y la estabilidad institucional.

Bajo su gestión llegaron jugadores que marcaron una época reciente en Mestalla: Kondogbia, Guedes, Gameiro, Gabriel Paulista o Coquelin. Futbolistas de nivel europeo que, con la confianza del cuerpo técnico y el respaldo de la dirección general, devolvieron al equipo la competitividad perdida. El Valencia volvió a ser reconocible, sólido y ambicioso, con una plantilla equilibrada que combinaba talento y compromiso.

Una ruptura sin retorno

El éxito deportivo, sin embargo, chocó con la estructura de propiedad del club. Las discrepancias entre Mateu Alemany y Peter Lim fueron creciendo hasta hacerse irreconciliables. Las decisiones impuestas desde Singapur, en especial la salida de jugadores sin consenso deportivo y la ausencia de fichajes, provocaron la marcha de Marcelino y, poco después, la salida del propio Alemany.

Aquella marcha supuso mucho más que un cambio de nombres. Fue el fin de un modelo que había devuelto al Valencia a la élite y el comienzo de un periodo de inestabilidad que se ha extendido hasta hoy. Sin su figura y sin una dirección deportiva sólida, el club se fue desdibujando, alejado de las competiciones europeas y con la sombra permanente del conflicto institucional.

De Mestalla al éxito en los grandes

Tras su salida del Valencia, Mateu Alemany no tardó en reencontrarse con el éxito. En marzo de 2021 asumió la dirección de Fútbol Profesional del FC Barcelona, donde fue pieza clave en la reconstrucción deportiva del club en un contexto económico delicado. Durante su etapa en el Camp Nou, el conjunto azulgrana conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, demostrando de nuevo su capacidad para liderar proyectos de máxima exigencia.

GRAFCAT2595. BARCELONA, 17/07/2023.- El director deportivo del FC Barcelona, Mateu Alemany, durante la presentación del centrocampista alemán Ilkay Gündogan como nuevo jugador del FC Barcelona. EFE/Alejandro García. CARETO / Alejandro García / EFE

Ahora, seis años después de su marcha de Mestalla, el ejecutivo balear vuelve a la primera línea del fútbol español. El Atlético de Madrid anunció su incorporación como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino, un cargo desde el que trabajará junto a Carlos Bucero en la gestión del primer equipo y del área profesional de la Academia rojiblanca.

Un recuerdo imborrable entre el valencianismo

En Valencia, el paso del tiempo no ha borrado la huella de Mateu Alemany. Su salida se recuerda como el punto de inflexión que separa la estabilidad del desconcierto. Aquel proyecto que devolvió al club la ilusión y los títulos se rompió abruptamente, dejando tras de sí un vacío que nadie ha logrado llenar.

Mientras el Valencia sigue buscando su rumbo y se acerca al abismo, los ecos de aquella etapa siguen resonando en la memoria del valencianismo. Seis años después, la figura de Mateu Alemany simboliza lo que pudo ser y no fue: un proyecto sólido, coherente y ganador.