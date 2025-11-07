Abde y Antony llegan a Mestalla en plena forma

El Real Betis visita Mestalla el próximo domingo a partir de las 18:30 horas en un encuentro en el que el conjunto verdiblanco luchará por los tres puntos con el fin de no descolgarse en la pelea por los puestos europeos. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini afronta este partido tras sumar una victoria importante en la Europa League ante el Olympique de Lyon (2-0), prolongando así su buena dinámica en la competición continental.

En el Benito Villamarín, los goles de Antony y de Ez Abde permitieron dar un paso adelante a los béticos en la clasificación de la Europa League, en la que son novenos. Este fin de semana, los andaluces visitan al Valencia en un gran momento, acumulan tres partidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones y sus estadísticas ofensivas, doce goles en los últimos tres partidos, reflejan su gran potencial.

En los casi tres meses que han transcurrido desde el comienzo de la presente temporada, Manuel Pellegrini se ha permitido aprovechar el fondo de plantilla del equipo verdiblanco en zona de ataque, sobre todo en las bandas. Pese a que Riquelme comenzó la temporada como parte del once, la esperada llegada de Antony, que se hizo de rogar, supuso un cambio de planes en el esquema del chileno. El ex del Manchester United se hizo con un puesto fijo para acompañar a Cucho y a Abde, que esta temporada ha recuperado su mejor nivel, en el tridente ofensivo verdiblanco.

Los números del ataque verdiblanco

En la competición nacional, no hay dudas de que el '9' de referencia del Real Betis es Cucho Hernández. El delantero colombiano el segundo futbolista con más minutos de la plantilla en LaLiga EA Sports y el cuarto entre todas las competiciones. El ex de la SD Huesca es, junto a Antony, el máximo goleador del cuadro verdiblanco con cuatro goles y dos asistencias en 13 partidos.

Pero gran parte del impacto ofensivo del equipo sevillano, actual quinto clasificado de la máxima categoría del fútbol español, llega a través de los costados liderados por Abde y Antony. El marroquí acumula tres partidos consecutivos anotando y suma un total de 5 goles y dos asistencias entre todas las competiciones.

Antony, la gran estrella

Tanto en su primera etapa en enero como tras su llegada en el mercado estival, el rendimiento de Antony no ha dejado indiferente a nadie. La aportación ofensiva del brasileño es indiscutible: suma 15 goles y 7 asistencias en 36 partidos desde que puso un pie en Sevilla, donde ha recuperado su mejor nivel, el que demostró en el Ajax.

El buen hacer del atacante no solo se limita a la competición nacional. Antony se ha hecho un hueco entre los mejores atacantes en Europa. El ex del Manchester United forma parte de la acotada lista de futbolistas que ha alcanzado los 10 tantos en las competiciones continentales en 2025, igualando a Mbappé. Solo lo superan el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Raphinha, Lautaro, Harry Kane y Guirassy.

Pero dos Santos no es el único verdiblanco que figura entre los atacantes más efectivos de Europa. Cédric Bakambu, que esta temporada ha perdido protagonismo ante las buenas actuaciones de Cucho, también está presente en esta lista. El ex del Villarreal CF suma la misma cantidad de dianas que su compañero de vestuario, un total de diez.