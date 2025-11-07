Corberán necesita recuperar a Diego López

Al Valencia CF se le ha hecho completamente de noche en la mayoría de facetas del juego. Sin ser capaz de definir a lo que juega, endeble en su área y poco amenazante, los problemas se le acumulan a un Carlos Corberán que debe dar con la tecla para levantar por fin el vuelo como hizo la temporada pasada. En esta ardua tarea necesitará de un mayor rendimiento colectivo, de sinergias dentro del campo, pero también de pasos al frente a nivel individual. Uno de los más importantes, el de una de sus grandes 'armas secretas' en el resurgir de la segunda vuelta la pasada campaña como es Diego López.

El futbolista asturiano fue durante la sequía y lesión de Hugo Duro el jugador que asumió junto a Umar Sadiq la responsabilidad de generar los goles del equipo a pesar de no jugar como delantero centro. El Guajín, al que Corberán logró encontrar ese ecosistema táctico para brillar desde la izquierda encontrando espacios de forma recurrente y pudiendo pisar el área con facilidad, ofreció su mejor cara en un mes de abril en el que el equipo precisaba de referentes.

Diego López, celebrando un gol tocándose el escudo / VCF

Actor protagonista de la gran segunda vuelta

Durante la estancia de Corberán en el banquillo, López fue capaz de generar hasta ocho goles (de los trece en los que tuvo incidencia directa a lo largo de la campaña) anotando cinco dianas y repartiendo tres asistencias, siendo clave en una racha con la que el Valencia certificó la permanencia por la vía rápida en una temporada que no tenía la mejor pinta para los valencianistas.

Este rendimiento le hizo ser clave para el entrenador de Cheste y puso su nombre entre las prioridades principales del club a la hora de abordar las renovaciones en verano, un acuerdo que llegó en agosto, mejorando su contrato y sacándolo de un 'status' desfasado. Desde entonces, no obstante, no ha sido el mismo.

Necesario otro paso al frente

Corberán necesita que ese 'arma secreta', el jugador que dio el paso al frente en el momento más delicado y que sumó goles y asistencias sin ser la principal referencia, dé nuevamente un necesario paso al frente y marque diferencias. Esta campaña lleva dos goles, pero lo cierto es que su rendimiento e influencia en el juego ha sido cuanto menos reducida, mucho más incómodo y sobre el campo, carente de frescura, de pegada.

El Betis, víctima favorita

Este domingo tiene una primera gran oportunidad de dar ese golpe encima de la mesa. El Real Betis, además, es el equipo al que más goles le ha marcado desde que dio el salto a la élite junto a Mallorca, Girona y Espanyol. En su primera temporada le hizo un gol en la última jornada que cetificó la permanencia a las órdenes de Rubén Baraja, técnico que le hizo debutar.

El año pasado repitió con un gol de muy bella factura que sirvió para golear a los verdiblancos en el encuentro de homenaje a las víctimas de la DANA que se quedó en espejismo, pues el equipo de Baraja no logró remontar el vuelo y el preparador vallisoletano hizo las maletas en navidad.